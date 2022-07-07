İnegöl'de görevli uzman Çavuş kaza yaptı

İnegöl'de görevli Uzman Çavuş, Bolu'nun Gerede ilçesinde kaza yaptı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gerede ilçesi Karabük yolunda 2 aracın birbiriyle çarpışması sonucunda 2’si ağır olmak üzere toplamda 7 kişi yaralandı

Kaza saat 11.00 sıralarında Gerede-Karabük yolu yunuslar köyü mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde giden İnegöl de görevli Uzman Çavuş Kamil S. Yönetimindeki 16 AUL 335 plakalı araca, arkasından gelen 65 BE 021 plakalı ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan yolcu ve sürücüler araca sıkıştı ve 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ekibi gönderildi. Araçta sıkışan yolcuları Gerede Belediye İtfaiye Amirliği ekipleri bulundukları yerden çıkararak 112 ekiplerine teslim etti.