İNEGÖL'DE HAREKETLİ DAKİKALAR

Turgutalp mahallesi Goncagül sokak üzerinde bulunan apartmana hırsız girdi ihbarı, ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Turgutalp mahallesi Goncagül sokak numara 28 adresinde bulunan 3 katlı apartmanın 2. Katındaki dairenin camlarını in açık olmasından şüphelenen komşular ev sahibinin evdr olmaması üzerine daireye hırsız girdiğini düşünerek polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ekipler eve giremeyince itfaiye ekiplerinden destek istedi. Sokağa gelen itfaiye aracına merdiven dayararak balkondan eve giren polis ekipleri evde arama yaptı. Yapılan aramada herhangi bir hırsızlık olayı olamaması üzerine vatandaşlar rahat bir nefes aldı.