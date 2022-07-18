İnegöl'de hareketli gece! 16 yaşında ama..



İnegöl'de hareketli dakikalar! Polis havaya ateş açarak durdurdu...

İnegöl’de uygulama yapan polis ekiplerinin üzerine süren araç sürücüsü, polisin havaya ateş açmasıyla durduruldu. 16 yaşındaki trafik magandası, polis ekiplerine bir de çirkin öneride bulundu.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Sürücü, uygulama yapan trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayıp, ekiplerin üzerine aracı hızla sürmeye başladı. Polis ekipleri havaya ateş açarak, 16 Y 5059 plakalı otomobili durdurdular. Sürücünün 16 yaşındaki Enes Ç. olduğu tespit edildi.

EKİPLERE ÇİRKİN TEKLİF

Araçtan inen sürücü Enes Ç., ekiplere "Bu araç benim arkadaşımın, çocukları almak için bana verdi. Ben arkadaşımı çağırayım ona ceza yazsanız. Gözünüzü seveyim. Ona yazın cezayı." dedi. Ekipler sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ile şerit değiştirme ihlali yapmaktan 427 TL cezai işlem uyguladı. Araç sahibine teslim edildi.