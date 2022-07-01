İnegöl'de Kafkas şöleni coşkusu

Kafkas Folklor ve Kültür Derneğinin geleneksel hale getirdiği Uluslararası Kafkas Festivali başladı.

1-3 Temmuz tarihleri arasında 3 gün sürecek olan festival Cuma akşamı Kültür Parkı içindeki Anfi tiyatro merkezinde start aldı. Binlerce vatandaşın katıldığı festivalde Kafkas rüzgarı esti.

Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Mennan Portakal, "Bu tabloyu gördüğüm için çok mutluyum. Hoş geldiniz. 3 gün festivalimiz sürecek. Sizlere iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Marmara Kafkas Gürcü Federasyonu Başkanı Ömer Faruk Demirtaş ise, "Ülkemizi hiç bir şekilde bölemeyecekler. Bunun en net göstergesi sizlersiniz." dedi.

Acara Özerk Cumhuriyeti Başkanı David Gabaidze de, "Böyle festivaller, birlik beraberliğin en güzel örneğidir. Bu ilişkilerimizi pekiştiren, bu organizasyonu yapanlara teşekkür ediyorum. Yaşasın iyi ilişkilerimiz." dedi.

Acara Özerk Cumhuriyeti Kültür Bakanı Maia Kajişvili de, "festivali organize edenlere teşekkür ediyorum. Devamını diliyorum. Destekliyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Yeniden eski günlerimize dönüyoruz. Çok güzel bir festival düzenleniyor. 16 Temmuz da belediye olarak festival düzenliyoruz. Tabi 15 Temmuz u da unutmayacağız. Katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakam Eren Arslan ise, "Bu güzel festivali düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Bu festivalin birlik ve beraberliğimizin daha da pekişmesini temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından festival İnegöl Kafkas ve Folklor Derneği ekibinin muhteşem gösterisiyle başladı. Tiflis ekibi de gösterileriyle festivale renk kattı. Acara halk dansları topluluğu da gösteriyle muhteşem bir gece yaşattı.

Festivale destek veren Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Acara Özerk Cumhuriyeti Kültür Bakanı Maia Kajişvili ve Acara Özerk Cumhuriyeti Kültür Bakanı Maia Kajişvili'ye çini hediye edildi.