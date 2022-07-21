İnegöl'de kahreden ölüm! Yumruk atarak öldürdü



Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde bir fabrikanın önünde meydana TIR sürücüleri arasında çıkan park kavgasında, bir kişi öldü.

Olay Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın önünde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen TIR sürücüsü ile diğer TIR sürücüsü Yücel A.(37) arasında park meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada yumruk darbeleri alan Yücel A., bir anda yere yığıldı. Şüpheli ise kaçarak kayıplara karıştı. Bir anda kalbi duran Yücel A.'yı gören vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen gelen 112 ekipleri, kalbi duran şahsı ambulansa alıp kalp masajı yapmaya başladılar. Kalp masajı yapılarak hastanenin acil servise getirilen adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattılar.

Hayatını kaybeden Yücel A. 'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.