İnegöl'de ki patlamada ölü sayısı yükseldi



İnegöl Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Orman ürünleri fabrikasındaki patlamadan ağır yaralı kurtarılan işçi hayatını kaybetti. 2 olan ölü sayısı 3'e yükseldi.

Bakım işçisi Aydın Toprak ve Ömer Coşgun'un ardından ağır yaralı olarak Bursa Şehir Hastahanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren Bünyamin Hiçyılmaz'da hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikanın kazanı patlamıştı.

Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı. Patlama sırasında, bakım işçisi Aydın Toprak ve enkaz altında kalan Ömer Coşgun hayatını kaybetti. Yangında yaralanan 5 kişi, Bünyamin Hiçyılmaz (25), Müslüm Can (25), Musa Coşgun (28), Yusuf Usanmaz ve Sebahattin Eren ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şehir Hastanesi Yoğun Bakım servisinde tedavisi devam eden Bünyamin Hiçyılmaz (25)'da hayatını kaybetti. Patlamada hayatını kaybeden işçi sayısı 3'e yükseldi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.