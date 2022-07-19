İnegöl'de korsana geçit yok

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri devriye sırasında şüphelenerek durdurdukları servisin, korsan taşımacılık yaptığını tespit ettiler. Sürücüye 9 bin 125 TL cezai işlem uygulandı, araç trafikten 2 ay men edildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Mahmudiye mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde devriye atarken, şüphelendikleri 16 Y 1783 plakalı servis minibüsünü durdular. Sürücü Mustafa A.'nın belgelerini kontrol ettiler. Yapılan incelemede korsan Servis yapıldı ortaya çıktı. Sürücüye korsan yolcu taşıdığı için 9 bin 125 TL cezai işlem uygulandı. Yolcuların indirildiği araç 2 ay trafikten men edildi.