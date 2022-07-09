İnegöl'de kurban kültürü değişiyor

Kurban kesiminde düzen değişiyor. İnegöl'ün çeşitli bölgelerinde kurulan entegre mezbahalarda hisse sahipleri el değmeden kurbanlık etlerini almaya başladı. Büyük kolaylık sağlayan sistemle 1 saatte kesim ve parçalama işlemleri tamamlanıyor. Kesimlerin İslami usullere uygun yapıldığı tesisler, hijyenik olmalarıylada dikkat çekiyor. Son yıllarda popüler hale gelen kesim şekli hem zamandan tasarruf ettirirken hemde olası iş kazalarını en aza indirmesi noktasında tercih ediliyor. İnegöl'de kurban bayramının ilk gününde 5 bine yakın büyükbaş hayvan kesiminin bu şekilde yapıldığı tahmin ediliyor.