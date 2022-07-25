İnegöl'de O Salonun Kapısına Mühür Vuruldu...

İnegöl'de bir salonda düzenlenen Sünnet cemiyetinde, ikram edilen tavuklu pilavdan yaklaşık 200 kişinin zehirlendiği salon Zabıta ekiplerince mühürlendi.

İnegöl'ün Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde faaliyet gösteren bir düğün salonunda öğle saatlerinde düzenlenen sünnet cemiyetinde davetlilere tavuklu pilav, ayran ve Kemalpaşa tatlısı ikram edildi.

850 kişinin katıldığı Cemiyetin ardından davetliler, salondan ayrıldılar. Yaklaşık 2 saat sonra davetlilerden bazıları, mine bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurmaya başladı. Bazı vatandaşlar ise Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. İnegöl, Kestel ve Keles Devlet Hastanesileri ile ilçedeki 2 özel hastaneye giderek tedavi altına alındılar. Gıda zehirlenmesi yaşayanların sayısının 200'ü aştığı öğrenildi.

İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı salona giderek ürünlerden numune alıp,laboratuvara gönderdiler.

MÜHÜRLENDİ

Olayın ardından İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, tedbiren salonun kapısına mühür vurdu. Salon faaliyetinin ne zaman başlayacağı ise İlçe Tarım ve İlçe Sağlık ekiplerinin, denetiminin ardından belli olacak.