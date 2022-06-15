İNEGÖL'DE SAĞLIKÇILAR İŞ BIRAKTI

İnegöl’de Genel Sağlık İş Sendikası üyeleri, İnegöl Devlet Hastanesinde 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Hekimlerin ve sağlık emekçilerinin artık dayanılmaz bir hal alan sorunlarını dile getirmek ve yetkililere duyurmak amacıyla 15 Haziran'da Bursa'da ve tüm Türkiye'de sağlık çalışanları greve gitti. Türk Tabipler Birliği, Genel Sağlık İş Sendikası gibi 11 dernek ve sendikanın katılımıyla yapılan görev bırakma eyleminde, sağlık çalışanlarının sorunlarına artık somut adımlar atılmasının gerektiği vurgulandı.

EMEK BİZİM, SÖZ BİZİM

Devlet Hastanesi Poliklinik girişinde bir araya gelen sendika üyeleri bir basın açıklaması yaptı. Sendika adına açıklama yapan Genel Sağlık İş İnegöl İlçe Temsilcisi Didem Solmaz, “Biz, “Başka Kamil Furtun’lar Ersin Arslan’lar ölmesin, yaşatmak için yaşamak istiyoruz” diyenler. Biz, gecesi gündüzü olmayanlar. Biz, hastalandıran bu sağlık sistemine göz yumamayanlar, toplum sağlıksızken nefes alamayanlar. Biz, bu gördüğünüz binalarda sistemin tüm başarısızlığının altında bırakılanlar. Biz, aylardır bir kurgu ile oyalama taktikleri ile yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği değersizleştirilenler. Biz, Atatürk'ün başlattığı ulusal, kamucu, halkçı sağlık politikalarını savunanlar. Biz, güvenlik soruşturmalarıyla, aile hekimliği ceza yönetmeliğiyle baskı altına alınmaya çalışanlar. Tüm bu olumsuzluklara rağmen; biz “giderlerse gitsinler”e boyun eğmeyenler; mesleğinin beyazını karanlığa ışık yapanlar; emek bizim, söz bizim diyoruz” dedi.

EMEĞİMİZİN HAKKINI ALDIĞIMIZ, SAĞLIKLI BİR GELECEĞİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

Solmaz açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Uzun mesailerde, yorucu nöbetlerde, kışkırttığınız sağlık taleplerine yanıt vermeye çalışan emeğin sahibi olanlar Bizlerin yoksulluk sınırı altı ödemelere, bizleri ölümüne çalıştıranlara, sağlıkta şiddeti üretenlere karşı sözümüz var. Yeni yasa teklifiyle yeniden farkına vardığınız gibi mecliste, ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız; hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür. Aylar süren oyalamanın ardından, yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz. Bugünkü eylemimiz grev değil. Bu bir itiraz! Mecliste yürütülen senaryoyu reddediş! Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Tüm Türkiye’de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen milyonlar olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz.”