İnegöl'de sarı altın hasadı başladı



Patates hasadı başladı: tarlada kilosu 7.5 TL

İnegöl de patates hasadı başladı. Tarlada kilosu 7.5 TL'ye satılan patates çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, kırsal Kurşunlu mahallesi yolu üzerinde hasadı yapılan patates tarlasında incelemede bulundu.

İncelemenin ardından açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Bildiğiniz gibi burası hatırı sayılır denilir derece patates ekilen bir bölgeydi. Bu uzun yıllarda devam etti. Özellikle son 5 yıldır azala azala 3 bin dekara kadar düştü. Bunun da sebebi patatesin bir sene para kazandırıp, bir sene kazandırmamasından dolayı oldu. Tabi ki patates para kazandırmadığında da maliyetleri yüksek olduğu için çiftçiyi müthiş bir zarara uğratıyor. Onun için çiftçimiz sözleşmeli patates ekimine yöneldi. Şuanda yüzde 70’i sözleşmeli, yüzde 30’u ise bireysel ekim yapıyor.

İnegöl’de ÇKS’ye kayıtlı olarak 3 bin dekar patates ekimi var. Kayıt dışı da bin dekar var. Dönümünden 3 ton ürün alınıyor. Önceki yıllarda 4-4,5 tonlara kadar çıkmıştı. Bu sene yağmurların sürekli devam etmesi, güneşin olmamasından dolayı dekar başına 1 ton verim düşüklüğü söz konusu. Toplam da 4 bin dekar alanda 12 bin ton civarından bir ürün alınması bekleniyor. Fiyatlardan çiftçimiz memnun. Şuan da çiftçimiz kilosunu 7,5 liradan veriyor. Demek ki papatesi tüketici 12-13 liradan yiyemeyeceğini buradan anlıyoruz." dedi.