İnegöl'de şaşırtan olay! Anneleri öldürülen civcivler...

Annelerini köpekler öldüren 9 civcive horoz annelik yapıyor

İnegöl'de mobilya firması sahibi İsmail Şentürk'ün çiftliğinde bulunan 10 gün önce köpekler tarafından telef edilen tavuğun, yanlız kalan 9 civcivine "Hozor" ismi verilen horoz annelik yapıyor. Geceleri 9 civcivi kanatlarının altına alarak soğuktan koruyan horoz, onları gagasıyla besliyor, dış tehlikelere karşı korumak için yanlarından bir an olsun ayrılmıyor. O anları yaşayan mobilya firması sahibi İsmail Şentürk, horozun civcivlere annelik yapmasına şaşırdığını söyledi.

ÇOK GÜZEL BİR DUYGU

Açıklama yapan İsmail Şentürk, “Çiftliğimiz de çeşitli hayvanlarımız var. Zaman zaman hayvanlarımızda ilginç durumlar görüyoruz. 10 Gün önce kuluçkadan çıkan 9 adet civcimizin annesini, sokak köpeği parçalayarak öldürdü. Annesiz kalan civcivler başıboş kalınca, Hozor ismini verdiğimiz süs horozumuz onları sahiplendi. Şuan onlara anne şefkati veriyor. Geceleri civcivleri kanatlarının altına alarak soğuktan koruyor. Gagasıyla civcivleri besliyor. Civcivleri tehlikelere karşı koruyor. Sürekli yanından ayırmıyor. Horozun civcivlere annelik yapması bizi şaşırttı. Daha öncede çiftliğimizdeki erkek hindi kuluçkaya yatıp civciv çıkarmıştı. İnsanların evlatlarını terk ettiği dönemde bir babanın annelik görevi yapması çok güzel bir duygu. Bu içgüdüsel bir durum. Kendini tamamen onlara adadı. Başka tavuklarla gezmesi gerekirken, tamamen civcivleriyle zaman geçiriyor. Bu zaten ilginç olan.” Dedi.