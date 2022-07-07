İNEGÖL'DE ŞEFTALİ HASADI BAŞLADI

Bursa'nın şeftalisi ünlü İnegöl'de şeftali hasadı başladı. İnegöl de 18 bin dekarlık alanda 40 bin ton rekolte bekleniyor.

VERİM İYİ, FİYAT KÖTÜ

Şeftali bahçesinde üreticilerle bir araya gelen İsaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, “İnegöl ve çevresinde şeftali hasadımız başladı. Bu yıl önceki yıllara oranlara rekolte gayet üreticimizin istediği seviye de. Lakin fiyatlar üreticimizin istediği konumda değil. Geçen yol aynı 9-10 TL’ye sattığımız şeftaliyi şuan 7-9 TL arasında gidiyor. Herkesin de bildiği gibi çiftçilerimizin maliyetleri aşırı yükseldi. Mazot, işçi ve gübre maliyetlerinin yükseldiği bir dönem de bizim şeftalimizin geçen seneki fiyatlardan daha aşağı da olması çiftçiyi şuan itibariyle zor bir sezon bekliyor demektir. Bizde devlet büyüklerimizden gerek ihracat gerekse iç piyasa konusunda destek bekliyoruz. İhracat olmazsa şeftali de ve diğer ürünlerde üreticiyi bu yıl sıkıntılı bir sezon bekliyor” dedi.

İNEGÖL ŞEFTALİSİNİN RAF ÖMRÜ DAHA UZUN

Başkan Ulu, “İnegöl şeftalisi diğer bölgelerde yetişen şeftalilere oranla raf ömrü 3 gün daha fazladır. Diğer şeftalilerin 3 gün raf ömrü varsa, İnegöl şeftalisinin raf ömrü 6-7 gündür. Bu da İnegöl’ümüzün gerek ikliminden gerek doğasından kaynaklanan bir hikmettir” diye konuştu.