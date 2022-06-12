İnegöl'de silahlı saldırı

Orhaniye mahallesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay Orhaniye mahallesi Mesudiye caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen şahıs, motosikletiyle seyrederken yolda yürüyen hasmı Resul Y.'ye tabancayla kurşun yağdırdı. Bacaklarına isabet eden mermiler sonucu yaralanan genç, kaçarak camiye saklandı. Şüpheli motosikletiyle kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattılar.