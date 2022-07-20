İnegöl'de tırtıl istilası

Bir süre önce Trakya bölgesini, geçtiğimiz günlerde ise Bursa'ya gelen Çayır Tırtılı, İnegöl'e de sıçradı. Özellikle ayçiçeklere zarar veren Tırtıl istilası, ürünleri adeta kurutuyor. Yenişehir ilçesinin ardından İnegöl’ün Akbaşlar mahallesindeki Ayçekirdeği tarlalarını da istila ediyor.

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Akbaşlar mahallesine giderek incelemede bulundu.

Açıklama yapan Sezai Çelik, "Bir hafta önce Trakya bölgesinde, görülmeyen Çayır tırtılı ayçekirdeklerine hasar vermişti. Bir kaç gün önce de Yenişehir ilçesinde görüldü. Yenişehir'e sınır olduğumuz için bize de gelir korkusu vardı. İlçemize bağlı Akbaşlar mahallesine de sıçradı. Şuan görüyorsunuz ayçekirdeklere zarar görmüş durumda. Ayçekirdeğinin yanısıra domates, biber gibi ürünlere de zarar verdiğini gördük. Ürünleri kurutmaya devam ediyor. Yenişehir'de dronelu ilaçlama yapıldığını öğrendim. Hemen Belediye Başkanımız Alper Taban'ı aradım. O da hızla ilgileneceğini söyledi. İnşallah bizde daha farklı bölgelere bulaşmadan bu sorunu çözmüş oluruz diye temenni ediyorum" dedi.