İnegöl'deki cinayette flaş gelişme

Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde bir fabrikanın önünde meydana TIR sürücüleri arasında çıkan park kavgasında, bir kişi öldü. Olay yerinnden kaçan şüpheli Jandarma komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Olay Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın önünde meydana geldi. TIR sürücüsü Recep A.(40) ile diğer TIR sürücüsü Yücel A.(37) arasında park meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada yumruk darbeleri alan Yücel A., bir anda yere yığıldı. Şüpheli ise kaçarak kayıplara karıştı. Bir anda kalbi duran Yücel A.'yı gören vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen gelen 112 ekipleri, kalbi duran şahsı ambulansa alıp kalp masajı yapmaya başladılar. Kalp masajı yapılarak hastanenin acil servise getirilen adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Yücel A. 'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Çevredeki güvenlik kamelarını inceleyen Jandarma komutanlığı ekipleri kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladılar.

ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sorgulamasının ardından şüpheli, güvenlik gereği Çelik yelekle adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2022, 16:13