Dondurma işletmesinde sopalı kavga 3 yaralı
İtfaiye kavşağında faaliyet gösteren dondurmacıda çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay İtfaiye kavşağı mevkiinde faaliyet gösteren dondurma işletmesinde meydana geldi. 3 şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Sopalarla birbirini darp eden 3 şahısta yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İnegöl'deki dondurmacıda ortalık karıştı.. 3 yaralı
Dondurma işletmesinde sopalı kavga 3 yaralı
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