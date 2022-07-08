İnegöl'deki dondurmacıda ortalık karıştı.. 3 yaralı

İnegöl'deki dondurmacıda ortalık karıştı.. 3 yaralı

Dondurma işletmesinde sopalı kavga 3 yaralı 
İtfaiye kavşağında faaliyet gösteren dondurmacıda çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. 
Olay İtfaiye kavşağı mevkiinde faaliyet gösteren dondurma işletmesinde meydana geldi. 3 şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Sopalarla birbirini darp eden 3 şahısta yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. 
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yavuz

Yavuz

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