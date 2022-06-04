İnegöl'den eleştirdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İnegöl’de yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı adaylarının Mansur Yavaş olduğunu tekrarlarken, Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin enflasyon açıklamaları için ne içmiş bu arkadaş ifadesini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İnegöl’e gelerek 3. Noter üzerinde bulunan ilçe binasının açılışını gerçekleştirdi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdağ, Suriyelileri ülkelerine göndereceklerini ifade ederken Maliye Bakanı Nurettin Nebati içinde ağır ifadeler kullandı.

100 MİLYAR DOLAR PARA HARCANDI

Türkiye’nin 11 yılda sığınmacılar için 100 milyar dolar para harcadığı ve 20 milyar dolar faiz yükünün altına girdiğini ifade eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ “Türkiye’deki 10 milyon sığınmacı bunun 600 bine yakını Bursa’da yaşıyor. Bu bursa için büyük bir yük nasıl Türkiye yoruldu ise Bursa’da yoruldu. Türk ekonomisi bu ağır yükü artık kaldıramıyor. 2011-2022 yılları arasında 100 milyar dolar harcandı. Artık bu yükü kaldıramıyoruz. Bir de bu parayı faiz alarak harcıyoruz bizim hesabımıza göre 20 milyar dolar faiz ödüyoruz. Gelecek nesillerin kazançlarını da harcıyoruz.”

SAVAŞ BİTTİ DÖNME VAKTİ

“Artık savaş bitti geri dönme vakti geldi. Türk halkına bu insanların ülkede kalması için psikolojik operasyon yapan bir saray rejimi var. Bu saray rejimine destek olan sarı muhalefet var. Zafer Partisi bunu gündeme getirene kadar bunu da gündeme getirmiyorlardı. Biz devletler hukuklar kanunundan haklarımızı kullanacağız ve bu insanların hepsini vatanlarına geri göndereceğiz. Nasıl yapacağımızı da biliyoruz devletler hukuku burada apaçık. Bunu yapmak için politik iradeye ihtiyaç var bu irade kimsede yok bir tek Zafer Partisi’nde bu irade var.”

YA HAİNSİNİZ YADA SALAK

Zafer Partisi için ırkçı söylemler kullananlara sert tepki veren Ümit Özdağ “Bu arada saray her gün yeni Suriyelilere Afganlara mısırlılara vatandaşlık veriyor. Türkiye’yi birleşmiş millet haline getirmek istiyorlar. Yarın sandığa gittiğinizde Türkçe bilmeyen yüzbinlerce insan olacak. Vatandaşlık vermek vatan satmaktır biz zafer partisi olarak bu vatandaşlıkları iptal edeceğiz. Biz yasa tasarısı verdik vatandaşlık alanlar 10 sene boyunca oy kullanamasınlar. Bizim hakkımızda her gün bir şeyler söylüyorlar ırkçı diyorlar faşist diyorlar biz sadece bir şey diyoruz canınız cehenneme. Biz faşist değiliz ırkçı değiliz ama siz ya hainsiniz ya da salaksınız.”

SEÇİMİ KAZANMAK İSTİYORLARDA MANSUR YAVAŞ’I ADAY GÖSTERSİNLER

Muhalefette seçimi kazanabilecek tek adayın Mansur Yavaş olduğunu söyleyen Özdağ “Mansur Yavaş’ın adaylığı ile alakalı süreç üzerine sorulan soruya cevap veren Özdağ “Hayır bekliyoruz, önümüzdeki günlerde bu konu ile alakalı bir açıklama yapacağım. Cevap bekliyorum top sektirmesinler bu seçimler Türkiye’nin kader seçimidir. Bize muhalefetin oylarını bölüyorsunuz diyorlar hayır biz bölmüyoruz kimsenin tapulu oyu yok biz AK Parti’den CHP’den İYİ Parti’den hatta Suriyeliler programımız için HDP’den de oy alıyoruz. Gidin Mansur Yavaş’ı aday çıkartın diyoruz olmaz diyorlar kimmiş oy bölen?” dedi.

100 BİN İMZA İLE ADAY GÖSTERİRMİSİNİZ

Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adayı olması için şartlardan biri olan 100 bin imza için destek verirmisiniz sorusuna “Mansur Bey kabul ederse sorun değil ilk turda kazanır. Mansur beyden başka şuan adayımız yok. Şuanda Mansur bey kazanacak tek adaydır. Eğer CHP başka aday çıkartırsa Meral Akşener’e çağrıda bulunuyorum sizde Mansur beyi destekleyin bu sayede Erdoğan seçimi kaybetsin. Tabi Erdoğan’ın seçimi kaybetmesini istiyorlarsa.” Şeklinde cevap verdi.

SOYLU İLE DİYALOG OLDU MU?

Süleyman Soylu ile yaşadığı tartışmanın ne durumda olduğu sorusuna cevap veren Özdağ “Soylu ile diyalogum olmaz sadece özür dilemeli. Önce özür dileyecek sonra diyalog olacak.”

BAKAN NEBATİ NE İÇMİŞ?

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin Enflasyon rakamlarının artık düşüş eğiliminde olduğu açıklamasına sert cevap veren Özdağ “Ne içmiş bu arkadaş bu açıklamayı yaparken, yoksa aynada kendi gözlerine mi bakmış. Türkiye’nin en ekonomiden anlamayan ama espritüel bakanı diye düşünüyoruz. Açlıktan ölmezsek gülerek ölebiliriz” dedi.