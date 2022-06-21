İnegöl'e 15 gelir uzmanı geliyor

Ülkemizde vergi mükellefi sayısında 5. Sırada bulunan Bursa’da vergi dairelerinin iş
yükünü hafifletecek çalışma, Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’in girişimleriyle
tamamlandı.
Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel; Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Nureddin Nebati ile
yaptığı görüşmede Bursa’nın ticari potansiyeline, mükellef sayısına ve Gelir İdaresi
Başkanlığı bünyesinde Bursa’da görev yapan memur sayısının yetersizliğine dikkat
çekerek Bursa’da vatandaşların ve mükelleflerin işlerinin aksamaması adına yeni gelir
uzman yardımcısı atanması talebinde bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise Hazine ve
Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye genelinde 650 gelir uzman yardımcısı alınacağını
duyurdu. Bakan Nebati’nin 650 kişinin istihdam edileceğini açıklamasının ardından gelir
uzman yardımcılığı başvuru sürecine ve sınavına dair detaylar açıklandı.
13 İLE 650 GELİR UZMAN YARDIMCISI ATANACAK
Başvuru duyurusunda adayların sınav sürecine ilişkin bilgilere yer verildi.
İSTANBUL’DAN SONRA EN FAZLA GELİR UZMAN YARDIMCISI BURSA’YA
ATANACAK.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre İstanbul’a 100, Bursa, Tekirdağ ve
Şanlıurfa’ya 70, Gaziantep’e 65, Konya’ya 60, Kocaeli’ye 55, Antalya’ya 50, Muğla’ya 35,
İzmir’e 25, Mardin ve Samsun’a 20 ve Zongultak’a 10 olmak üzere toplam 650 gelir uzman
yardımcısı alınacağı duyuruldu.
BURSA’YA ALINACAK 70 GELİR UZMAN YARDIMCISININ 15’İ İNEGÖL’E
ATANACAK.
Bursa’nın ve İnegöl ülke ekonomisindeki potansiyel katkısına dikkat çeken Milletvekili
Vildan Yılmaz Gürel; “Türkiye ihracat rekorlarıyla her geçen gün artan vergi mükellefi
sayısıyla hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyor. Bu yolda vergi mükelleflerinin işlerini
hızlandıracak tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda Bursa’mıza gerekli
sayıda gelir uzman yardımcısı kazandırılması noktasında girişimlerimiz oldu. Bursa’mıza
70 kişilik Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağımızın da müjdesini buradan vermek
isterim. Yakın zamanda uzman yardımcısı personellerimiz sınav ve diğer süreçlerini
tamamlayarak görevlerine başlayacaklar. Şimdiden Bursa’mıza, İnegöl’ümüze hayırlı uğurlu
olsun” dedi. Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemiz için el birliğiyle çalışmaya devam
edeceğiz diyen Milletvekili Gürel; “Gelir Uzman Yardımcısı Sınavı’na katılacak adaylarımıza
şimdiden başarılar diliyor, bu vesile ile 70 yeni gelir uzman yardımcısının Bursa’mıza
kazandırılması noktasında başta Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak
üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Nureddin Nebati’ye ve tüm emeği geçenlere azimli
gayretlerinden ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
İnegöl'e 15 gelir uzmanı geliyor
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