İnegöl'e 15 gelir uzmanı geliyor



Ülkemizde vergi mükellefi sayısında 5. Sırada bulunan Bursa’da vergi dairelerinin iş

yükünü hafifletecek çalışma, Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’in girişimleriyle

tamamlandı.

Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel; Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Nureddin Nebati ile

yaptığı görüşmede Bursa’nın ticari potansiyeline, mükellef sayısına ve Gelir İdaresi

Başkanlığı bünyesinde Bursa’da görev yapan memur sayısının yetersizliğine dikkat

çekerek Bursa’da vatandaşların ve mükelleflerin işlerinin aksamaması adına yeni gelir

uzman yardımcısı atanması talebinde bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise Hazine ve

Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye genelinde 650 gelir uzman yardımcısı alınacağını

duyurdu. Bakan Nebati’nin 650 kişinin istihdam edileceğini açıklamasının ardından gelir

uzman yardımcılığı başvuru sürecine ve sınavına dair detaylar açıklandı.

13 İLE 650 GELİR UZMAN YARDIMCISI ATANACAK

Başvuru duyurusunda adayların sınav sürecine ilişkin bilgilere yer verildi.

İSTANBUL’DAN SONRA EN FAZLA GELİR UZMAN YARDIMCISI BURSA’YA

ATANACAK.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre İstanbul’a 100, Bursa, Tekirdağ ve

Şanlıurfa’ya 70, Gaziantep’e 65, Konya’ya 60, Kocaeli’ye 55, Antalya’ya 50, Muğla’ya 35,

İzmir’e 25, Mardin ve Samsun’a 20 ve Zongultak’a 10 olmak üzere toplam 650 gelir uzman

yardımcısı alınacağı duyuruldu.

BURSA’YA ALINACAK 70 GELİR UZMAN YARDIMCISININ 15’İ İNEGÖL’E

ATANACAK.

Bursa’nın ve İnegöl ülke ekonomisindeki potansiyel katkısına dikkat çeken Milletvekili

Vildan Yılmaz Gürel; “Türkiye ihracat rekorlarıyla her geçen gün artan vergi mükellefi

sayısıyla hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyor. Bu yolda vergi mükelleflerinin işlerini

hızlandıracak tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda Bursa’mıza gerekli

sayıda gelir uzman yardımcısı kazandırılması noktasında girişimlerimiz oldu. Bursa’mıza

70 kişilik Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağımızın da müjdesini buradan vermek

isterim. Yakın zamanda uzman yardımcısı personellerimiz sınav ve diğer süreçlerini

tamamlayarak görevlerine başlayacaklar. Şimdiden Bursa’mıza, İnegöl’ümüze hayırlı uğurlu

olsun” dedi. Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemiz için el birliğiyle çalışmaya devam

edeceğiz diyen Milletvekili Gürel; “Gelir Uzman Yardımcısı Sınavı’na katılacak adaylarımıza

şimdiden başarılar diliyor, bu vesile ile 70 yeni gelir uzman yardımcısının Bursa’mıza

kazandırılması noktasında başta Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak

üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Nureddin Nebati’ye ve tüm emeği geçenlere azimli

gayretlerinden ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.