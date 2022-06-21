İnegöl'e 15 gelir uzmanı geliyor

İnegöl'e 15 gelir uzmanı geliyor


Ülkemizde vergi mükellefi sayısında 5. Sırada bulunan Bursa’da vergi dairelerinin iş 
yükünü hafifletecek çalışma, Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’in girişimleriyle 
tamamlandı.
Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel; Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Nureddin Nebati ile 
yaptığı görüşmede Bursa’nın ticari potansiyeline, mükellef sayısına ve Gelir İdaresi 
Başkanlığı bünyesinde Bursa’da görev yapan memur sayısının yetersizliğine dikkat 
çekerek Bursa’da vatandaşların ve mükelleflerin işlerinin aksamaması adına yeni gelir 
uzman yardımcısı atanması talebinde bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise Hazine ve 
Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye genelinde 650 gelir uzman yardımcısı alınacağını 
duyurdu. Bakan Nebati’nin 650 kişinin istihdam edileceğini açıklamasının ardından gelir 
uzman yardımcılığı başvuru sürecine ve sınavına dair detaylar açıklandı. 
13 İLE 650 GELİR UZMAN YARDIMCISI ATANACAK
Başvuru duyurusunda adayların sınav sürecine ilişkin bilgilere yer verildi.
İSTANBUL’DAN SONRA EN FAZLA GELİR UZMAN YARDIMCISI BURSA’YA 
ATANACAK. 
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre İstanbul’a 100, Bursa, Tekirdağ ve 
Şanlıurfa’ya 70, Gaziantep’e 65, Konya’ya 60, Kocaeli’ye 55, Antalya’ya 50, Muğla’ya 35, 
İzmir’e 25, Mardin ve Samsun’a 20 ve Zongultak’a 10 olmak üzere toplam 650 gelir uzman
yardımcısı alınacağı duyuruldu. 
BURSA’YA ALINACAK 70 GELİR UZMAN YARDIMCISININ 15’İ İNEGÖL’E 
ATANACAK.
Bursa’nın ve İnegöl ülke ekonomisindeki potansiyel katkısına dikkat çeken Milletvekili
Vildan Yılmaz Gürel; “Türkiye ihracat rekorlarıyla her geçen gün artan vergi mükellefi 
sayısıyla hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyor. Bu yolda vergi mükelleflerinin işlerini 
hızlandıracak tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda Bursa’mıza gerekli 
sayıda gelir uzman yardımcısı kazandırılması noktasında girişimlerimiz oldu. Bursa’mıza 
70 kişilik Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağımızın da müjdesini buradan vermek 
isterim. Yakın zamanda uzman yardımcısı personellerimiz sınav ve diğer süreçlerini 
tamamlayarak görevlerine başlayacaklar. Şimdiden Bursa’mıza, İnegöl’ümüze hayırlı uğurlu 
olsun” dedi. Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemiz için el birliğiyle çalışmaya devam 
edeceğiz diyen Milletvekili Gürel; “Gelir Uzman Yardımcısı Sınavı’na katılacak adaylarımıza 
şimdiden başarılar diliyor, bu vesile ile 70 yeni gelir uzman yardımcısının Bursa’mıza 
kazandırılması noktasında başta Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Nureddin Nebati’ye ve tüm emeği geçenlere azimli 
gayretlerinden ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Yavuz

Yavuz

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