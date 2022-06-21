İNEGÖL GÖÇ ALMAYA DEVAM EDİYOR

İnegöl’ün gelişen ve sürekli büyüyen ekonomisi ile göç alma potansiyeli her yıl artıyor. Türkiye’nin yedi ayrı bölgesinden gelen vatandaşların yaşadığı İnegöl’de, verilere göre Doğu Anadolu Bölgesi’nden 56 bin 412, Karadeniz Bölgesi’nden 30 bin 250, İç Anadolu’dan 14 bin 265, Ege’den 11 bin 821, Marmara’dan 6 bin 455, Güneydoğu’dan 5 bin 209 ve Akdeniz’den 4 bin 970 kişi yaşamaktadır.

İnegöl’e en çok göç veren Doğu Anadolu Bölgesi’nden Muş 12.522 kişiyle ilk sırada bulunmaktadır. Ardından sırasıyla Ardahan 12.203, Erzurum 11.725, Bitlis 7.925, Ağrı 3.501, Van 3.367, Kars 2.687, Malatya 679, Erzincan 590, Elazığ 562, Iğdır 262, Bingöl 227, Hakkâri 95, Tunceli 67 kişi ile yer almaktadır.

İnegöl’e göç veren ikinci büyük bölge konumundaki Karadeniz Bölgesi’nden Artvin 7.070 kişi ile ilk sırada yer almaktadır. Ardından Çorum 6.168, Trabzon 5.780, Bayburt 2.865 Samsun 1.926, Zonguldak 1.062, Gümüşhane 964, Ordu 711, Giresun 683, Tokat 618, Amasya 477, Rize 450, Kastamonu 440, Düzce 257, Karabük 250, Sinop 226, Bolu 170, Bartın 133 kişi ile yer almaktadır.

İnegöl’e göç veren üçüncü büyük bölge konumundaki İç Anadolu Bölgesi’nden Yozgat 5.592 kişi ile ilk sırada yer almaktadır. Ardından Ankara 1.440, Kırşehir 1.253, Konya 1.249, Eskişehir 1.157, Sivas 1028, Niğde 667, Kayseri 610, Aksaray 391, Kırıkkale 295, Çankırı 259, Nevşehir 238, Karaman 86 kişi ile yer almaktadır.

İnegöl’e göç veren dördüncü büyük bölge konumundaki Ege Bölgesi’nden Kütahya 8.797 kişi ile ilk sırada yer almaktadır. Ardından Afyonkarahisar 814, Manisa 727, İzmir 599, Aydın 340, Denizli 215, Uşak 190, Muğla 139 kişi ile yer almaktadır.

İnegöl’e göç veren beşinci büyük bölge konumundaki Marmara Bölgesi’nden Bilecik 1.916 kişi ile ilk sırada yer almaktadır. Ardından İstanbul 1.623, Balıkesir 994, Sakarya 536, Kocaeli 425, Çanakkale 359, Edirne 172, Yalova 153, Kırklareli 152, Tekirdağ 125 kişi ile yer almaktadır.

İnegöl’e göç veren altıncı büyük bölge konumundaki Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Mardin 1064 kişi ile ilk sırada yer almaktadır. Ardından Şanlıurfa 1.001, Diyarbakır 918, Siirt 660, Gaziantep 647, Şırnak 379, Batman 315, Adıyaman 215 kişi ile yer almaktadır.

İnegöl’e göç veren yedinci ve son büyük bölge konumundaki Akdeniz Bölgesi’nden Kahramanmaraş 1.569 kişi ile ilk sırada yer almaktadır. Ardından Hatay 980, Adana 764, Mersin 489, Antalya 408, Osmaniye 263, Isparta 244, Kilis 191, Burdur 62 kişi ile yer almaktadır.

İnegöl’e göç veren şehirleri büyükten küçüğe doğru sıralarsak birinci sırada Muş olmak üzere, Ardahan, Erzurum, Kütahya, Bitlis, Artvin, Çorum, Trabzon, Yozgat, Ağrı, Van, Bayburt, Kars, Samsun, Bilecik, İstanbul, Kahramanmaraş, Ankara, Kırşehir, Konya, Eskişehir, Mardin, Zonguldak, Sivas, Şanlıurfa, Balıkesir, Hatay Gümüşhane, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Adana, Manisa, Ordu, Malatya, Niğde, Siirt, Gaziantep, Tokat, Kayseri, İzmir, Erzincan, Elazığ, Sakarya, Mersin, Amasya, Rize, Kastamonu, Kocaeli, Antalya, Aksaray, Şırnak, Çanakkale, Aydın, Batman, Antalya, Kırıkkale, Osmaniye, Iğdır, Çankırı, Düzce Karabük, Isparta, Nevşehir, Bingöl, Sinop, Denizli, Adıyaman, Kilis, Uşak, Edirne, Bolu, Yalova, Kırklareli Muğla, Bartın, Tekirdağ, Hakkâri, Karaman, Tunceli, Burdur şehirleri yer almaktadır.

2011 yılında İnegöl’de diğer illerden göç ederek yaşayan toplam 89.617, 2012 yılında 93.529, 2013 yılında 97.658, 2014 yılında 102.548, 2015 yılında 107.198, 2016 yılında 111.086, 2017 yılında 115.116, 2018 yılında 117.811, 2019 yılında 121.569 vatandaşımız varken 2020 yılında bu sayı 120.955’e düşmüştür. 2021 yılında ise artarak 129.382 kişi olmuştur.