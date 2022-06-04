İnegöl'ü bekleyen tehlike

Marmara bölgesinde son dönemde şiddetli depremler meydana gelmeye başladı. Bu irili ufaklı depremler İnegöl’de de hissedildi.

Birinci dereceden deprem bölgesi olan İnegöl ise zemini nedeniyle yüksek risk barındırıyor.

%95 ALİVYONLU TOPRAK

Jeoloji Mühendisi Ümit Bostancı, “İnegöl’den başlayıp Bursa’nın merkezinden geçen aktif fay hatları var. Kuzey Anadolu fay hattının güney koluyla bağlantılı bir fay hattı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce işaretlenen İnegöl’den geçen iki fay hattı mevcut. Bursa’daki aktif fay hatlarındaki enerji boşalırsa bundan İnegöl de etkilenir. İnegöl merkezin yüzde 95’i alüvyonlu toprak. Yani sıvı zemin. İnegöl birinci derece deprem bölgesi.” Dedi.

İNEGÖL’DEKİ FAY HATLARI

Fay hatlarının İnegöl’ün güney ve kuzeyinden geçtiğine dikkat çeken Ümit Bostancı, “Kurşunlu, Kınık, Ortaköy, İsaören, Hocaköy, Cerrah, Yeniceköy ve Esenköy’den geçen fay hatları var. Bu bilgi tamamen resmidir” dedi.

GÜVENLİ BÖLGELER

Alanyurt, Baykoca, Akhisar ve Yeniceköy bölgelerinin zeminlerindeki sıvılaşmanın sıfıra yakın olduğunu bildiren Bostancı, İnegöl’ün en güvenli bölgelerinin bunlar olduğunu sözlerine ekledi.

KÂĞIT ÜZERİNDE KALDI

İnegöl Belediyesi’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği doğal afet ve riski ile mücadele eylem planı araya pandeminin girmesiyle birlikte kâğıt üzerinde kaldı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM YOK DOĞAL DÖNÜŞÜM VAR

İnegöl’de 99 depremi öncesi birçok riskli bina olurken bunlar kentsel dönüşüm yerine doğal dönüşüm ile yenileniyor. İnegöl’den en riskli binalardan biri olan kaymakamlık binası yıkılması, deprem riski taşıyan okulların güçlendirilmesi bu süreçte yaşanan olumlu gelişmeler.