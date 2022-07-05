İnegöl'ün 100 yıl önceki tarihi izleri gün yüzüne çıktı



6 Eylül de 100'ncü yılını kutlayacak olan İnegöl'ün 100 yıl önce kurtuluşunda verilen mücadeleyi gösteren tarihi izler gün yüzüne çıktı.

İnegöl Belediyesi Kent Müzesi tarih ekibi, İnegöl ile Kestel arasında yaşanan milli mücadele izleri gün yüzüne çıktı.

Kent Müzesi sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaşım yapıldı; "Kurtuluşa giden yolda, ateşten gömlek giyen kahramanlarımızın izindeyiz. İnegöl’ün yetiştirdiği önemli değerlerden Çini ve Seramik Sanatçısı Adil Can Güven ile İnegöl’ün kurtuluşu için canlarını hiçe sayan başta dedesi Hüsnü Güven olmak üzere İstiklal Savaşı kahramanlarımızın yaşadıklarını bir kez daha hatırlamak ve yeni nesillere bu mücadeleyi hatırlatmak adına Kazancı ve Aksu’da incelemelerde bulunduk. Milli Mücadeleye önemli bir katkı olmuş, Yunanlılara ağır darbe vurulan Çukurköprü mevkiinde incelemelerde bulunurken göğsümüz kabardı. Yunan 4.Alayının karargahı olan Aksu Hanında esirlerimize yapılan zulmü bir kez daha hatırlarken içimiz hüzünle doldu. Bu yıl İnegöl’ümüzün kurtuluşunun 100. Yılını kutlarken, siz değerli hemşerilerimize unutulmaz bir eser bırakmak adına uğraş vermekteyiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bizlere bu konuda vermiş olduğu katkı ve destekler için Adil Can Güven büyüğümüze sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.