İnegöl'ün anket sonuçları belli oldu

Politic's Communicatıon & Research'in düzenlediği ankette İnegöl Belediyesi ile İnegöl değerlendirildi.

CUMHUR İSTTİFAKI ÖNDE

İnegöl için yapılan ankette büyükşehir için Cumhur ittifakına %57,61 destek çıkarken Millet İttifakına %20,87 destek çıktı. Ankete katılanların %15.65'i adaya göre oy vereceklerini %5,87'si ise diğer adayları destekleyeceğini belirtti.

Yarın milletvekili seçimi olsa İnegöl'de hangi partiyi desteklersiniz sorusununa adayların %48,48'i AK Parti, %14,75'i CHP, %9,84'Ü İYİ Parti, %9,82 DEVA, %4,67'si ise Yeniden Refah Partisini, %12,80 ise diğer seçeneği olarak işaretlendi.

2018 yılında yapılan son milletvekili seçiminde AK Parti İnegöl'de %58,3 CHP 12,9 , İYİ Parti %7 MHP %11,8 diğer partiler ise %10 oy almıştı

%54 HİZMETLERDEN MEMNUN

İnegöl Belediyesinin hizmetleri konusunda yapılan ankette ise ankete katılanların %54,07'si İnegöl Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun olduğunu belirtirken, %31,50'si kısmen memnuniyetlik dile geitrdi, %14,43'ü ise memnun olmadığını ifade etti.

ALPER TABAN OYUNU ARTIRDI MI?

Mevcut Belediye başkanı Alper Taban'a oy verirmisiniz sorusuna ise ankete katılanların %58,74'ü evet derken %18,29'u kararsız olduğunu, %22,97'si ise oy vermeyeceğini belirtti.

İnegöl Belediye başkanı Alper Taban 2019 yerel seçimlerinde ise %63,57 oy almıştı.

İnegöl ilçemizde AK Parti, 2018 Milletvekili seçimlerinde aldığı yüzde 58,29'luk oy oranına göre düşüş yaşamış olsa da ilçede açık ara 1. parti olma hüviyetini koruyor.

MHP'nin ciddi düşüş sergilediği ilçelerden biri İnegöl. Seçmen sayısı hesaplandığında düşüşün genel ortalamaya direkt etkisi var.

Çalışmanızın 2. ayağını oluşturan mevcut Belediye Başkanı Alper Taban'ın tanınırlık ve memnuniyet yüzdesini ciddi oranda artırdığı, aynı zamanda da 2019 yerel seçimlerinde aldığı yüzde 63,57 oy oranına kararsızlar dağıtılmadan yüzde 58,74 ile yaklaştığı görülmektedir.

Kararsızlar dağıtıldığında Sn. Taban'ın yaklaşık yüzde 63,43 bandında oy alabilme potansiyeline ulaştığı söylenebilir. Bu sonuçlar İnegöl mevcut Belediye Başkanı Alper Taban'ı 'En Başarılı Belediye Başkanları' sıralamasında en üst sıralara taşıdığı gibi, adaylığı ya da seçilebilirliği üzerindeki yaşanabilecek tüm spekülasyonları engelleyecek mahiyettedir.

Başkanın başarı ortalaması,

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı iki aşamalı değerlendirilmiş olup...

1. Aşamada İTTİFAKLAR

2. Aşamada MEVCUT ve ÖNGÜRÜLEN isimler sorulmuştur. (Öngörülen diğer isimler firma veri tabanı için değerlendirilmiş olup kamuoyu ile paylaşılmamıştır.)

Muhafazakâr ve Milliyetçi seçmen tabanına sahip İNEGÖL ilçesinde Cumhur ittifakının Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ciddi bir oy kaybı yaşamadığı görülmektedir.

İsimler üzerinde yapılan değerlendirmede, 2019 Büyükşehir seçimlerine, Alinur Aktaş'ın şahsi oy potansiyelini koruduğu ve olası Büyükşehir adaylığı konusunda İnegöl ilçesinin itici güç olma özelliğini kaybetmediği görülmüştür.

İnegöl ilçemizin en önemli sorunu yüzde 27,78 Alt yapı- yüzde 20,2 Hava kirliliği- yüzde 18,18 Ulaşım- 12,12 Trafik- yüzde 10,35 Otopark-yüzde 7,32 Su ve yüzde 4,04 ila diğer seçenekleri işaretlenmiştir. İnegöl ilçemizde en çok tanınan muhtemel Büyükşehir aday adayları sorulduğunda Alinur Aktaş yüzde 95,45 ila en çok tanınan isim olmuştur. Ardından yüzde 73,48 Mustafa Bozbey- yüzde 62,37 Recep Altepe- yüzde 60,86 Faruk Çelik- yüzde 44,44 Hakan Çavuşoğlu ve yüzde 19,70 ila İsmail Tatlıoğlu gelmektedir.

Mustafa Bozbey ise ittifak olarak 2019'da aldığı yüzde 30,17 oy potansiyelini koruyamadığı ancak kararsız seçmen oranındaki yükseklik, Büyükşehir adaylığı için isminin ittifak içerisinde tartışılacağı gerçeğini ortaya çıkarıyor.