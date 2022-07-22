İNEGÖL'ÜN YENİ BAŞSAVCISI GÖREVE BAŞLADI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararname kapsamında İnegöl’e atanan Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, göreve başladı.

Gümüşhane Başsavcısı iken yaz kararnamesiyle İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı görevine atanan Veli Ecir, ayağının tozuyla görevine başladı.

2009 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk fakültesinden mezun olan Ecir, sırasıyla Bartın Ulus, Bitlis, Adana, Antalya Kemer ilçesinde görev yaptı. Gümüşhane Başsavcılığı görevindeyken yaz kararnamesiyle İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

Görevine başlayan Başsavcısı Veli Ecir, İnegöl ilçesini beğendiğini söyleyerek, "Temennimiz İnegöl'e en iyi şekilde hizmet etmek. Vatandaşların, adalet ihtiyaçlarını karşılamak ve teşkilatımızı layıkıyla temsil etmekiçin büyük çaba göstereceğiz. Kapımız tüm vatandaşlarımıza açık. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için adli kolluk personeli ile birlikte konusu suç teşkil eden her olayda etkin bir soruşturma yürüterek eylemlerinin cezasız kalmaması için özveri ile çalışacağız. " dedi.