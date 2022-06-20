İnegöl-Yenişehir yolunda kaza.. Yaralılar var

Yenişehir yolunda kaza 2 yaralı
İnegöl Yenişehir yolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kaza İnegöl Yenişehir yolu subaşı mevkiinde meydana geldi.
İddiaya göre İnegöl istikametinden Yenişehir istikametine seyir halinde olan Muzaffer D. idaresindeki 16 ARK 271 plakalı kamyonet yağışın etkisi kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.
Tek taraflı meydana gelen kazada araç sürücüsü ve araç içinde yolcu konumunda bulunan Muhammet S. sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkardı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile alakalı tahkikat sürüyor.