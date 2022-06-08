İNEGÖL’DE ÇİFTÇİNİN EMEĞİNİ ÇALDILAR

İnegöl'ün kırsal Kulaca mahallesinde meydana gelen olayda, hırsızlar çekirdek kurutma makinesinin motorlarını ve kablolarını çaldılar.

Olay gece saatlerinde Kulaca mahallesinde meydana geldi. Çiftçinin aldığı çekirdek kurutma makinesine dadanan Hırsızlar, makinenin 2 adet motorunu ve kablolarını çaldılar. Sabah makinenin başına gelen çiftçiler şoke oldu. Durumu İnegöl Jandarma komutanlığı ekiplerine bildirdiler. Ekipler hırsızları yakalamak için çalışma başlattılar.

Çiftçiler makinenin diğer parçalarının çalınmaması için makineyi güvenli yere taşıdılar.