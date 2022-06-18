İnegöl’de elektrik kesintisi olacak

Bursa'nın birçok ilçesinde 20,21 ve 22 Haziran tarihlerinde elektrik kesintileri olacak. Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre kesintilerin mağduriyet yaşatmaması için vatandaşların tedbirli olması istendi.

Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre "Planlı kesintilerde bölgenin tamamı mevcut elektrik kesintisinden etkilenmeyebilir. Elektrik kesintisinden etkileneceğiniz durumlar için kayıtlı telefon numaranız aracılığıyla tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.