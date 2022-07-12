İNEGÖL’DE KAVURMA KAZANLARI BİRLİK İÇİN KAYNADI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi’nde bu sene 9’uncusu düzenlenen geleneksel kavurma etkinliğine katılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kurban Bayramı boyunca belediye personeli başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, sanayici ve işadamları dernekleri, sendikalar ve derneklerin düzenlediği programlara katılarak tüm kesimlerle kucaklaştı. İlk olarak Arefe günü Buski ve belediye personeliyle bayramlaşan Başkan Alinur Aktaş, bayramın birinci günü Ulu Camii’de vatandaşlarla ve Bursa’da eğitim gören yabancı öğrencilerle biraraya geldi. Bayramın ikinci günü AK Parti İl Başkanlığı’nın programına katılan Başkan Aktaş, gün boyunca Tümsiad, Müsiad, Bal-Göç, Bihmed ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği’nin bayramlaşma programlarına katılarak sanayici iş adamları ve vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramın üçüncü günü Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği’nde sendika üyelerinin bayramını tebrik eden Başkan Aktaş, Bursa Kent Konseyi’nin düzenlediği ‘Hemşehri Dernekleri Buluşması’na ve Mustafakemalpaşa Çaltılıbük Kültür Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Gençlik Derneği’nin ‘Birlik Festivali’ne katılarak Bursalıların bayramını kutladı. Başkan Aktaş, ayrıca Tarım Peyzaj AŞ personeliyle de bir araya gelerek bayramlaştı. Bayramın dördüncü günü İnegöl Akhisar Mahallesi’ndeki geleneksel kavurma etkinliğinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aktaş, İnegöl Rumeli Derneği’ni de ziyaret ederek bayramlaşma programına katıldı.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Kurban Bayramı’nın dördüncü günü İnegöl Akhisar Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Alinur Aktaş, geleneksel kavurma etkinliğinde vatandaşlarla bayramlaştı. Bu sene 9’uncusu yapılan şenlikte, 10 ayrı kazanda pişirilen kurban etleri katılanlara ikram edildi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Akhisar Mahallesi Muhtarı Oktay Garip, siyasi parti temsilcileri ve meclis üyelerinin de katıldığı etkinlikte mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Aktaş, “Düzenlenen şenlik birlik ve beraberliğimiz için büyük önem taşıyor. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bizim asıl zenginliğimiz bu iki kavramdır. Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, mahalle sakinlerinin bayramını tebrik ederek geleneksel hale gelen kavurma şenliğinin uzun yıllar yapılmasını temenni etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, etkinliğe davet edildiği için büyük mutluluk duyduğunu belirterek tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.

Mahalle Muhtarı Oktay Garip ise, bu sene 9’uncusu yapılan şenliğe katılan herkese teşekkür etti.