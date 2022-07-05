İnegöl’de taksi ücretine %37 zam

İnegöl’de toplu ulaşıma gelen zammın ardından taksi ücretlerine de %37 zam geldi. Son olarak Mayıs ayında yapılan zammın ardından akaryakıt fiyatlarındaki artış sonrası 2 ayın ardından taksi ücretlerine bir zam daha gelmiş oldu.

Mayıs ayında taksi ücretlerine %11 zam yapılmıştı. Geçen 2 aylık süre içinde akaryakıta gelen zamlar sonrası zarar ettiklerini söyleyen taksici esnafı konuyu esnaf odasına bildirdi. Yapılacak zamlar ile alakalı rapor hazırlayan esnaf odası esnafların zam talebini UKOME’ye bildirdi.

Edinilen bilgiye göre UKOME toplantısında alınan karar sonrası taksimetre ücretlerine %37 zam yapıldı.

İŞTE ZAMLI TARİFE

22 TL olan indi bindi ücretine %31 zam yapılarak 29 TL’ye çıkarıldı. 8 TL olan taksimetre açılış fiyatı ise %37 zam yapılarak 11 TL’ye çıkarıldı. 7,30 TL olan kilometre başına mesafe tarifesi ise %37 zam yapılarak 10 TL’ye çıkarıldı.

UKOME kararının İnegöl’de önümüzdeki günlerde uygulamaya konulacağı öğrenildi.