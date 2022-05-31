İnegöl’den 2 firma Türkiye’nin en büyük 500 listesinde yer aldı

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye'nin en büyük 500 kuruluşu 2021 listesini açıkladı. İnegöl’den ise 2 firma yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye'nin en büyük 500 kuruluşu 2021 listesini açıkladı. Listede ilk 2 sırayı TÜPRAŞ ve Ford alırken, Star Rafineri A.Ş. üç basamak yükselerek 3. sıraya yerleşti.

6. sıradaki şirketin ismi açıklanmadı ancak bu şirketin geçen yıl 5. sırada olan ve yine ismi açıklanmayan İstanbul Altın Rafinerisi olduğu biliniyor.

En büyük 500 kuruluşun toplam satışları yüzde 73.8 artışla 2 trilyon TL'yi aştı. İlk 500'ün toplam ihracatı yüzde 33.9 artışla 85.8 milyar dolar oldu.

İNEGÖL’DEN 2 FİRMA YER ALDI

İnegöl’den ise İnegöl Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı olan 6 sıra gerileyerek 292. Sırada yer alan Küçük Çalık Tekstil ile Bursa Sanayi Ticaret Odasına kayıtlı olan 174 sıra yükselerek 463. Sırada yer alan Göl İplik Şeremet Tekstil yer aldı.

En büyük 500 kuruluşun toplam satışları yüzde 73.8 artışla 2 trilyon TL'yi aştı. Faaliyet karı yüzde 139 artış kaydetti. Sanayicinin borç/özkaynak yapısında toplam borçların payı ilk kez yüzde 70'i aştı.