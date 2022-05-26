İNEGÖL’DEN İKTİDARA YÜKLENDİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir takım ziyaretlerde bulunmak için İnegöl’e geldi. Kalabalık bir partili gurubu tarafından coşku ile İnegöl girişinde karşılanan Fatih Erbakan, Kapalı Çarşıda esnaf ziyareti yaptı. Çarşı içinde esnaf ziyareti yapan Erbakan dua beklediklerini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti çalışmaları için geldiği İnegöl’de ilk olarak İshakpaşa Camisi’nde öğlen namazını eda etti. Namaz sonrası esnaf ziyareti yapan Erbakan’a Bursa İl Başkanı Murat Kolancı, İnegöl ilçe başkanı İlhan Baykan partililer eşlik etti.

“PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ MİLLİ GÖRÜŞTE”

Esnaf ziyaretleri Uzun Sokak girişinde vatandaşlara hitap eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anadolu’nun dört bir yanında hal ile bir araya gelip onların taleplerini dinlediklerini dile getirerek; “Yeniden refah partisi teşkilatları olarak İnegöl’de halkla kucaklaşma programlarımızı gerçekleştiriyoruz. Esnafımıza halkımıza selam veriyoruz. Onların desteklerini ve dualarını talep ediyoruz. “ diye konuştu.

“İŞSİZLİKTEN İNSANLAR ADETA KIRILIYOR”

Fatih Erbakan en önemli sıkıntının ekonomi kaynaklı olduğunu dikkat çekerek; “En önemli sıkıntı nedir? Maalesef ki ekonomik sıkıntılar, geçim derdi, işsizlik. Anadolu’nun dört bir yanında işsizlikten insanlar adeta kırılıyor. 1.3 milyon üniversite diplomalı işsiz, 10 milyonun üzerinde toplam işsiz sayısı ve dünyanın en büyük işsizler ordusu. Öyle bölgeler var ki 2 tane gençten 1 tanesi işsiz. Bu nedenle ilçeler, köyler, beldeler eriyor. Hatta Doğu Anadolu’da, Güneydoğu Anadolu’da şehirler, iller eriyor ve göç ediyor. Oralardaki perişanlığı, sıkıntıları gittiğimiz zaman birebir görüyoruz” dedi.

“ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDADIR”

“Asgari ücreti açlık sınırının altında” diyen Erbakan; “İş bulsanız ne olacak? Bu seferde karnınızı doyurmanız mümkün değil. Asgari ücret açlık sınırının altındadır. 30 sene bu ülkeye hizmet edip, emekli olduktan sonra aldığı aylık 1.500 TL’ dir. 30 sene çalışsan alacağın para ayda 1.500 TL, iş bulsan çalışsan, emekli olsan dahi geçimini temin etmen mümkün değil. Peki, işveren olayım. Dükkân açayım, esnaf olayım. Bu iş yeri kiralarıyla, bu elektrik maliyetiyle, bu sigortalarla, bu vergilerle, alım gücünün sıfıra düştüğü bu piyasalarla, bu faiz oranlarıyla, bu döviz kurlarıyla daha işe başlamadan, siftah yapmadan boğazına yapışıp vergi isteyen, vergi mevzuatıyla senin işveren olarak, esnaf olarak ayakta kalabilmen mümkün değil” şeklinde konuştu.

“ADİL VE EKONOMİK BİR MODELE GEÇMEDEN KURTULUŞ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Fatih Erbakan, çiftçinin köylünün haciz ile boğuştuğunu ve bunların sebeplerini aktararak; “Ben köyümde kalayım çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşayım diyor vatandaş. Bu noktada da yine vergiler, yine mazot fiyatı, yine akaryakıt fiyatı, elektrik enerjisine verilen o korkunç maliyetler, ithal tohum, ithal yem, ithal girdi maliyetleri, bir bakıyor ki çiftçi, köylü veya hayvancılıkla uğraşan vatandaş, bırakın para kazanmayı, satış geliri maliyetlerini karşılayamıyor. Elindekini avucundakini kaybediyor. Borçla, hacizle boğuşmak durumunda kalıyor. Bu durumda bu insanlar ne yapacak? Bir şey yapamadıkları için bankalara borçlanıyor. Vatandaşın bankalara borcu son 18 senede 100 misli artıyor. Çiftçinin, köylünün borcu 15 senede 40 misli artıyor. Özel sektörün borcu da 18 senede 35 ile 40 misli arasında artıyor. Bunlar resmi rakamlardır. Gerçekleri konuşuyorum. Bu borç ve faiz ekonomisidir. Zam ve vergi ekonomisidir. Beton, çimento ekonomisidir. Bu ekonomik modelden kurtulup, üretim, istihdam ve ihracat odaklı, adil ve ekonomik bir modele geçmeden kurtuluş mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

“ÖNCE MİLLET ANLAYIŞIYLA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ”

54. hükümet dönemindeki milli görüş ile milyonların alım gücünü artırarak yüzlerini güldüreceklerini belirten YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, “önce millet” anlayışıyla gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Erbakan; “Yeniden Refah Partisi olarak aynen 54. Hükümetteki milli görüş, bolluk ve bereketini yeniden bu millete yaşatmak üzere aynı zihniyetle, aynı aşkla yola çıktığımızı, borç, faiz, zam, vergi ekonomisinden, üretim, istihdam, ihracat ekonomisine geçeceğimizi, dar gelirli milyonların alım gücünü refah seviyesini, aynen 54. Hükümette olduğu gibi yeniden arttıracağız. Çiftçi ve köylünün yüzünü de en yüksek taban fiyatlarıyla, en büyük teşviklerle yine aynen 54. Hükümette milli görüşün yaptığı gibi bizlerin yüzünü güldüreceğini ifade ediyoruz. Yine bu istihdam ve ihracat hamlesiyle de milyonluk genç işsizler ordumuzu da iş, istihdam ve aş imkânı sağlamak üzere adım atacağımızı ifade ediyoruz. Bu adımları atmak için gereken kaynağı da borçlanmadan, zam yapmadan, ilave vergi oluşturmadan, milli kaynak paketleri kitabımızda ifade ettiğimiz adımları atarak borçsuz, zamsız, vergisiz bir şekilde bu kaynağı ortaya koyup, bu kaynakla da ‘Önce Millet’ diyerek, milletimizi Türkiye’nin dört bir yanında birebir şahit olduğumuz bu sıkıntıdan, bu felaketten kurtarmak için gece gündüz koşuyoruz. İnşallah cenabı Allah bu çalışmalarımızı, bu kurtuluşa vesile kılar. ‘Önce Millet’ anlayışıyla, aynen geçmişte milli görüşün yaptığı gibi yeniden gelip ‘Önce Millet’ anlayışıyla milletimizi maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarmayı cenabı Allah inşallah nasip eder” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından YRP İnegöl ilçe başkanı İlhan Baykan Fatih Erbakan’a İnegöl temalı tablo hediye etti.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2022, 16:30