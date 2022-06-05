İNEGÖL’E TIP FAKÜLTESİ VE ONKOLOJİ HASTANESİ KAZANDIRILMASI İÇİN MÜRACAAT EDİLDİ

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği (İKGD) yönetimi, Dünya Çevre Haftası kapsamınsa İnegöl Devlet Hastanesini ziyaret ederek, Başhekim Hayrettin Göçmen’e ve hastane çalışanlarına başarılar dileklerinde bulundular. Göçmen ziyarette, “Artan nüfus ve ihtiyaç nedeniyle İnegöl’ümüze bir Tıp Fakültesi ve Onkoloji Hastanesinin kazandırılması. Bu konuda da gerekli yerlere müracaatlarımızı ve taleplerimizi yaptık. İnegöl’ümüzün de desteği ile Tıp Fakültemizi ve Onkoloji Hastanemizi İnegöl’e kazandırmış oluruz” dedi.

Uzun süren Pandemi sonrasında İnegöl Devlet Hastanesinin tüm sağlık personelini, Pandemi dönemi süresince yaptıkları başarılı çalışmalarından dolayı kutlayan İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği Başkanı Ramiz Yiğit, sağlıkta İnegöl’de yapılacak her türlü çalışmaya dernek olarak destek olmak istediklerini ve İnegöl’ün en büyük ihtiyaçlarından olan Onkoloji Hastanesi, Çocuk Hastanesi ve en önemlisi bir Tıp Fakültesinin İnegöl’de olmasını arzuladıklarını belirttiler.

İKGD Başkanı Ramiz Yiğit, İnegöl’de kanserli hasta sayısının fazla oranda olması ve bu hastaların tedavileri için Bursa’ya onkoloji hastanesine gitmekte zorlandıklarını, bu nedenle İnegöl’de kurulabilecek bir Onkoloji Hastanesinin aciliyetine önem belirtilirken, yolculuk ve ikamet konaklama konusunda zorlanan hastalara ya İnegöl’de geçici bir klinik kurulması ya da bu hastaların ulaşımını kolaylaştıracak çözüm arayışı içerisine gireceklerini ifade etti.

İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen’de, İnegöl Kent Gönüllüleri Derneğinin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti belirtirken, hastanenin çalışmaları konusunda bilgiler verdi. Göçmen, sadece geçtiğimiz ay içerisinde yaklaşık 77 bin hastaya hizmet verildiğini, normalleşmeye geçilmesiyle tam teşekküllü faaliyetlerin devam ettiğini belirtti. Göçmen, “Zaman zaman yaşadığımız hekim eksikliği ve sıkıntılarımıza karşılık doktor taleplerimize bakanlığımız yeni kadrolar konusunda destek vermektedir. Bursa’da Şehir Hastanesinden sonra hizmet veren ikinci büyük bölge hastanesi konumundayız. Bölgemize yakın olması nedeniyle Yenişehir ilçesine dahi hizmet ve destek vermekteyiz. Yaptığımız çalışmalarımız, kalitemiz ve personel başarılarımızla İnegöl Devlet Hastanemiz başarı ödülleri almaktadır. Arzumuz sizlerin de ifade ettiği gibi artan nüfus ve ihtiyaç nedeniyle İnegöl’ümüze bir Tıp Fakültesi ve Onkoloji Hastanesinin kazandırılması. Bu konuda da gerekli yerlere müracaatlarımızı ve taleplerimizi yaptık. İnegöl’ümüzün de desteği ile Tıp Fakültemizi ve Onkoloji Hastanemizi İnegöl’e kazandırmış oluruz” dedi.

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği olarak İnegöl Devlet Hastanesi ziyaretinde Başkan Ramiz Yiğit, Başkan Yardımcıları Müfide Karaduman, Cihat Şengün, Ayşe Ortakçı Kılcıgil ile Yönetim Kurulu Üyeleri İlknur Akıncı, Özlem Çelik, Şükrü Kelebek, Sinan Unuak ile İnsan Sağlığı Ve Çevre Komisyonu Başkanı Şerafettin Bayraktar ile komisyon üyesi Selma Semerci yer aldılar.

İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen daha sonra İKGD heyetine, hastane içerisinde kurulan ve Türkiye’nin en büyük ikinci hastane müzesi olan İnegöl Devlet Hastanesi Müzesini gezdirdi.