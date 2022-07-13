İnegöllü genç MasterChef de

İnegöllü genç Ali Müfit Çağlayan bu akşam yayınlanacak olan Masterchef elemelerinde yarışacak.

MasterChef Türkiye'de eleme turunun heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

TV8 ekranlarında yayınlanacak 1. ön eleme turunda İnegöllü 21 yaşındaki Ali Müfit Çağlayan'da yarışacak.

MasterChef 2022'nin yeni bölümü ile 13 Temmuz Çarşamba günü(Bu akşam) 20.00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak.