İNEGÖLLÜ GENCİN ORGANLARI 3 KİŞİYE UMUT OLDU

İnegöl'de ikiz kardeşi ile geçirdikleri motosiklet kazası sonucu tedavi gördüğü Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Furkan Y.(25)'in organları 3 hastaya umut oldu.

Kaza, geçen hafta cumartesi günü İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi Balkan Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Y. yönetimindeki 16 AEV 136 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Burhan B.'nin (26) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüleri Burhan B. ile Furkan Y. ve arkasında oturan ikizi Ferhat Y. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri tamamlanan Burhan B. ile Ferhat Y. taburcu edilirken, Furkan Y. yoğun bakım servisindeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen gencin, organları ailesinin onayıyla bağışlandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nden organ alım ekibi İnegöl’e geldi.

Ekipler 5 saat süren operasyon sonucu karaciğer ve 2 böbreği alındı. Özel koruma kaplarına konulan organlar Bursa ve Çanakkale'ye götürüldü.

3 KİŞİYE HAYAT OLDU

Açıklama yapan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Uzmanı Kazım Şenol, "Merhumun ailesine teşekkür ediyoruz. Operasyon başarılı geçti. Kaza sonucu genç, hayatını kaybetti ama organlarıyla pek çok hastaya hayat verecek. Uludağ Üniversitesinde hastamıza karaciğeri takacağız. 2 böbreği de Çanakkale ekibi aldı. Çanakkale de organ nakli yapılacak. 3 hastaya organlar takılacak." dedi.