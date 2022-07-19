İNEGÖLLÜ ÖĞRENCİLER TEKNOFEST’TE FİNALE KALDI

Teknofest 2022’de Sağlıkta Yapay Zeka yarışması Lise kategorisinde İnegöllü öğrenciler, AI-Star isimli takımla finale kaldı.

Teknofest 2022’de Sağlıkta Yapay Zeka yarışması Lise kategorisinde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Musa Selman Kunduracı danışmanlığında, İnegöl MUSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencisi Yusuf Akdeniz, Hacı Sevim Yıldız-1 MTAL öğrencilerinden Enes Yılmaz ve Kayra Öziş’ten oluşan AI-Star isimli takım finale kaldı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bu sene lise düzeyinde ilk defa yapılacak yarışmada takımımız finalde derece almaya çalışacak. AI-Star takımı Yapay Zeka’nın bir alt dalı olan Derin Öğrenme metotlarını kullanarak Karın bölgesinden çekilen Bilgisayarlı Tomografi görüntülerinden hastalık tespiti yapacaklar. Yarışmada En iyi sonucu bulan takım birinci olacaktır. Sağlıkta Yapay Zeka yarışması 27-29 Temmuz tarihlerinde Ordu’da yapılacaktır.”

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022, 11:09