İNEGÖLLÜLER 6. KEZ MEYDANLARA AKIN ETTİ

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6’ncı yılında İnegöllü vatandaşlar meydanlara akın ederek milli beraberlik ruhuyla bir kez daha demokrasisine sahip çıktı. İnegöl halkı her yıl olduğu gibi bu yıl da yeniden meydanları doldurup taşırdı.

251 VATAN EVLADI ŞEHİT DÜŞTÜ

Türkiye'de unutulmayacak tarihlerden biri olan 15 Temmuz 2016'da paralel yapının hain darbe girişimine maruz kalan Türk Halkı, gücünü tüm uluslara gösterdi. Bundan tam 6 yıl önce 15 Temmuz 2016 tarihinde, hain darbe girişimini halk ve devlet birlikte geri püskürtmüştü. Sahiplenilmiş, bedeli ödenmiş, hak edilmiş bir demokrasimiz olduğunu kanıtlayan Türk halkı o gece 251 vatan evladını şehit vermişti. 15 Temmuz’da binlerce insan hainlerin açtığı ateşler sonucu yaralanarak gazilik unvanını elde etmişti. Aradan 6 yıl geçen darbe teşebbüsü sonrası tek yürek olan İnegöl halkı, 15 Temmuz 2022 Cuma günü de yine meydanlarda bir araya gelerek tıpkı o gecedeki gibi milli iradeye sahip çıkarak düzenlenen etkinliklere katıldı.

İNEGÖL TOPKEYÜN YİNE MEYDANDAYDI

İnegöl Kaymakamlığı ile İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gün boyunca çeşitli programlarla devam etti. 15 Temmuz 2022 Cuma akşamı saat 21.00’de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı (belediye önünde) düzenlenen etkinliklere 7’den 70’e her yaştan vatandaş katılım sağladı. Milli Birlik Günü etkinliklerine Kaymakam Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban başta olmak üzere; Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile yöneticileri ve İnegöl halkı katıldı.

‘’DEMOKRASİNİN KADİM BEKÇİLERİ OLARAK MEYDANLARDAYIZ’’

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programının açılış konuşmasını yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ‘’Bugün 15 Temmuz milli dayanışmanın altıncı yılı. Bugün vesilesiyle yeniden bir araya geldik. Katılan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bizler bu günü tıpkı 6 yıl önce olduğu gibi bu gece yine demokrasinin kadim bekçileri olarak meydanlarda anmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz’u unutmamak, unutturmamak adına meydanları dolduran vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 251 şehidimizi, 2.731 gazimizi unutmadık Allah’ın izniyle. Hiçbir zaman da unutturmayacağız. Bu darbe girişimiyle milletimize, demokrasimize, devlet kurumlarımıza, devlet büyüklerimize, bayrağımıza, ezanımıza, hak ve özgürlüklerimize karşı alçakça bir girişim olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Millet olarak tek yumruk olduk. 15 Temmuz hain darbe girişimi kahraman milletimizin cesareti, onurlu direnişi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bertaraf edilmiştir. ’dedi.

‘’ŞEHİTLERİMİZİN EMANET ETTİĞİ TOPRAKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ’’

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban konuşmasının devamında, ‘’15 Temmuz’da aslına rücu eden bir halk destan yazmıştır. Çanakkale ruhu yeniden canlanarak milletimiz 15 Temmuz gecesi bu ülkeyi bölmek isteyenlere, saldırganlara karşı Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da verdiği cevabın aynısını yine vermiştir. 15 Temmuz gecesi yaşananlar iman ile inkârın, hak ile batılın, küfür ile tevhidin savaşıydı. Bu vatan uğruna toprağa düşen başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Gazilerimize de huzur ve sağlık dolu güzel günler diliyorum ve kendileriyle minnet duyuyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıraları ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkacağız. Rabbim vatanımızı işgal ettirtmesin, ezanlarımızı dindirtmesin, Türkiye Cumhuriyeti devletimizi ilelebet yaşatsın diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.’’ dedi.

‘’SEÇİLMİŞ HÜKÜMETİN YANINDAYIZ DEMİŞTİK’’

15 Temmuz 2016 gecesinde neler yaşadığını anlatarak burada bir konuşma yapan Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, ‘’Hain darbe girişimi öncesinde Milliyetçi Hareket Partimizin genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile partimizden ayrılarak evlerimize gittik. Bir müddet sonra partimizde görev yapan bir arkadaşımız arayarak askeri hareketliktik olduğunu söyledi. Bu sırada alçak uçuş yapan jetin sesi geliyordu. Bu durum sonrası meydanlara çıktık. Sabaha kadar karargâhımızda nöbet tuttuk. Milletvekili arkadaşlarımızı meclisimize gönderdik. Demokratik yollarla seçilmiş hükümetin yanındayız diye genel başkanımız bir açıklama yaptı. Sabaha kadar binamızın üzerinde silahlı helikopter dolaşıyordu. Bu olayı hafife almayalım.’’dedi.

‘’ESAS DURUŞTA BAŞ ÜSTÜNE DEMEYEN BİR YÖNETİM VE CUMHUR İTTİFAKI VAR’’

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu konuşmasının devamında, ‘‘Haçlı seferleri bitmemiştir. Kurtuluş Savaşı verdiğimiz dönemlerde 1914’tten itibaren başlayan işgalin kursaklarında kalan kısmını tamamlamak isteyen sözde süper güçler var. Bu projeler devam ediyor. Sınırları değiştirilemeyen bir ülke, artık her dediğine esas duruşta baş üstüne demeyen bir yönetim ve Cumhur İttifakı var. Nereye gittiğini bilen, bu milletin şanlı tarihine yakışır, hedef koymuş bir ülke olan bir iktidar yolu var. Dedem Korkut diyor ki Oğuz'un başına ne geldiyse uykuda geldi. Uyumayacağız, uyanık olacağız. 15 Temmuz’da gösterilen milli irade, dayanışma ve tek kemik olmak aynı İstiklal Harbi dönemindeki gibidir. Bunu sürdüreceğiz. Hepinize saygılar sunarken şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygılarımızı sunuyorum. ’dedi.

‘’TÜRK MİLLETİNE ASLA DİZ ÇÖKTÜRÜLEMEYECEĞİNİ DOSTA DÜŞMANA GÖSTERMİŞ OLDUK’’

Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’de anma programında bir konuşma yaptı. Konuşmasına Mehmet Akif Ersoy’un dizeleriyle başlayan Gürel, ‘’Birlik ve beraberlik içerisinde Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini dosta düşmana göstermiş olduk.’’ dedi. Gürel konuşmasında, ‘’15 Temmuz gecesi ve sonraki gecelerde burada tüm meydanlarda demokrasi nöbetlerinde Cumhuriyetimize, vatanımıza, dinimize, milli irademize, bayrağımıza hep birlikte sahip çıktık. Elhamdülillah Allah’ın nusreti milletimizin feraseti ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tek yürek, tek bilek olarak hainlere, darbecilere, dosta düşmana Türkiye’nin esir edilmeyeceğini, Türk milleti asla diz çöktüremeyeceklerini gösterdik. Alçakların darbe girişimini engelleyerek büyük bir destanı tebdil ettik. Ben bugün milli iradeye uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz destanının 6’ncı yıl dönümünde Türkiye düşmanı FETÖ’yü bir kez daha lanetliyorum.’’ dedi.

İHANETLERİ ASLA AFFETMEYECEĞİZ

Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, ‘’Hz. Ali R.A ‘’herkesi affedin ama halkına ihanet edenleri affetmeyin’’ buyuruyor. İhanetleri asla affetmeyeceğiz, asla unutmayacağız. Biliniz ki biz değerleri uğruna, yarınları uğruna, istikbal ve istiklal uğruna dün buradaydık, bugün buradayız ve son nefesimize dek topyekûn burada olacağız. Ve size Cumhur İttifakı olarak söz veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, terör örgütlerine, bölücülere ve onlara kullanan kirli ellere rağmen büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir. Devletimizin bekasına ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kast etmek isteyen ihanet odaklarına karşı iman dolu göğüslerini siper eden şehitlerimizi asla ve unutmayacağız. Mekanları cennet olsun. Kahraman gazilerimize ve milletimize şükranlarımızı sunuyor sizleri de selamlıyorum.’’ dedi.

‘’MİLLETİMİZ ÖLÜMÜ GÖZE ALARAK DARBEYİ BAŞARISIZLIĞA UĞRATMIŞTIR’’

Son olarak Kaymakam Eren Arslan sahneye çıkarak burada bir konuşma yaptı. Paralel yapının darbe girişimine karşı milletimizin ölümü göze alarak darbeyi başarısızlığa uğrattığını söyleyen Kaymakam Eren Arslan, ‘’Bugün Milletimizin demokrasi zaferini kutlamak; kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu olarak Vatan, Millet, Bayrak, İstiklal ve bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi bir kez daha yâd etmek ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. 15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen fetöcü vatan hainleri harekete geçmiş, ülkemizin ve milletimizin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış Fethullahçı Terör Örgütü’ne mensup bir grup üniformalı hain, emir komuta zincirinin dışına çıkarak halkın iradesine el koymaya çalışmıştır.’’dedi.

‘’15 TEMMUZ’U UNUMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ’’

Kaymakam Eren Arslan konuşmasının sonunda, ‘’Aziz Milletimizin emanet ettiği silahları, kendilerine direnen bu aziz milletin fertlerine karşı kullanmaktan çekinmeyen bu bir avuç hain, 251 vatandaşımızı şehit etmiş, 2.734 vatandaşımızın da yaralanmasına neden olmuştur. Fetö, tüm devlet geleneklerini çiğneyerek gizli bir ajandayla devletin yönetimini ele geçirmeye çalışmış; ancak milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın “sokakları, meydanları, köprüleri tutun” talimatıyla ülkemizin geleceği için fedakârca bir direniş göstererek terör örgütünün hain planlarına engel olmuştur. Milletimiz, bu darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğratmıştır. Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde en büyük gücümüzün demokrasimiz, milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunun bilinciyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. ’dedi

TARİHİ İNEGÖL MEHTERİ COŞKU YAŞATTI

Konuşmaların ardından İnegöl Tarihi Mehteri sahne aldı. Söylenen marşlarla alandaki kalabalığa büyük coşku yaşatan İnegöl Tarihi Mehteri, muhteşem gösterisiyle alkış topladı.

MEHMET ÇELİK SÖYLEŞİSİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Türk tarih profesörü Mehmet Çelik Türkiye’nin eski tarihi ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin hikâyesini İnegöllülere anlattı. Çelik, 7-8 yerden söyleşi teklifini aldığını ancak ısrarlara rağmen İnegöl’ü tercih ettiğini söyledi. Söyleşi sonrası İnegöl Kaymakamı Türk tarih profesörü Mehmet Çelik’e günün anlam ve önemine binaen hediye takdim etti.

MUSTAFA YILDIZDOĞAN’DAN MUHTEŞEM KONSER

Söyleşi sonrası sahnede İnegöllülerle buluşan sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, seslendirdiği eserler ve kahramanlık türküleriyle alandaki kalabalığa coşkulu anlar yaşattı. Yaklaşık 1 saat süren konser ile vatandaşlar hep bir ağızdan türküler söyledi. Konser sonunda İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sanatçı Mustafa Yıldız Doğan’a hediye takdiminde bulundu.

Kum sanatı gösterileri, kasideler, Kuran-ı Kerim Tilaveti, dua ve salaların okunmasıyla son buldu.