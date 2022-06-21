İnegölspor'dan İTSO'ya ziyaret

İTSO BAŞKANI UĞURDAĞ’I ZİYARET ETTİK

Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu ile yönetim kurulumuz, protokol ziyaretleri kapsamında İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, şunları söyledi:

“Öncelikle yapılan kongre ile güven tazeleyen Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu ile yönetim kurulunu tebrik ederim. İşleri kolay değil. Allah kolaylıklar versin. Bu sezon yönetim kurulumuz daha güçlü bir şekilde sahaya çıktı. Sizin gücünüze güç katmak bizlerin görevi. Bizler geçmişte olduğu gibi her zaman İnegölspor’umuzun yanındayız ve destekçisiyiz. Hep beraber şehrimizin markasının daha başarı olması için çalışacağız. “

Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu ise “Değerli Ticaret Odası başkanım, öncelikle bizi kabul ettiğiniz için şahsım ve yönetimim adına teşekkür ediyorum. Başkanım sizin destekleriniz gerçekten çok büyük. Bu inkar edilemez. Destekleriniz için size tekrardan çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi işimiz bu sene daha zor. Hem yeni tesislere taşınmaya çalışıyoruz hem de transferlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Transfer görüşmelerimiz gerçekten çok sıkıntılı geçiyor. Görüşmelerde inanılmaz fiyatlar konuşuluyor. Bu manada şehrimizin her zamankinden daha fazla desteğine ihtiyacımız var.”ifadelerini kullandı.