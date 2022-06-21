İnegölspor forma sponsorunu buldu

İnegölspor’un formasının sırt sponsoru İnegöl’de faaliyetlerini sürdüren Boztaş Mobilya oldu.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen imza töreninde konuşan İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu “Bir yandan yeni tesislere taşınma sürecimiz bir yandan transfer çalışmalarımız bir taraftan da sponsorluk çalışmalarımız devam ediyor. Formamızın sırt sponsorluğuna Boztaş Mobilya ile anlaşmış bulunmaktayız.”

ŞEHRİMİZİ MUTLU EDERİZ

“Kendileri bizleri davet ettiler, şehrimizin markası olan İnegölspor’a bir destekte bulunmak istediklerini belirttiler. Kendilerine yönetimim adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu anlaşma ile reklamın bereketi gelir şehrimizi mutlu ederiz.”

1.LİGİ GÖRECEĞİZ

Boztaş Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Boztaş ise “İnegölspor’un armasında, hayallerinde formasında Boztaş yazması için elimizden geleni yaptık. İnşallah İnegölspor’u 1.ligde göreceğiz. Bizimde desteğimizle inşallah İnegölspor daha da başarılı olacaktır.” Dedi.