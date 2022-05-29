İnegölspor'lu gençler finalde

U15 EKİBİMİZ ÇEYREK FİNALE KALDI
Bölgesel Gelişim Ligi 2.Grup'ta mücadele eden U15 ekibimiz, Alanyurt sahasında ağırladığı Bursa Yıldırım Spor ile 2-2 berabere kalarak grubunu 2.sırada tamamladı ve Türkiye finallerinde çeyrek finale kalmayı başardı.
Ekibimiz, 3 Haziran Cuma günü saat 15.00'da Bilecik Osmaneli Stadı'nda Sakaryaspor ile çeyrek final maçında karşılaşarak, son 4 takım arasına kalmak için mücadele edecek.
İnegölspor yönetim kurulu olarak, altyapı hocalarımızı ve oyuncularımızı tebrik ederiz.