İnegölspor'lu gençler finalde

U15 EKİBİMİZ ÇEYREK FİNALE KALDI



Bölgesel Gelişim Ligi 2.Grup'ta mücadele eden U15 ekibimiz, Alanyurt sahasında ağırladığı Bursa Yıldırım Spor ile 2-2 berabere kalarak grubunu 2.sırada tamamladı ve Türkiye finallerinde çeyrek finale kalmayı başardı.

Ekibimiz, 3 Haziran Cuma günü saat 15.00'da Bilecik Osmaneli Stadı'nda Sakaryaspor ile çeyrek final maçında karşılaşarak, son 4 takım arasına kalmak için mücadele edecek.

İnegölspor yönetim kurulu olarak, altyapı hocalarımızı ve oyuncularımızı tebrik ederiz.