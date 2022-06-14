İnegölspor Türkiye şampiyonu

Temsilcimiz İnegölspor U15 takımı Türkiye finallerinde, final maçında Esenler Erokspor'u penaltılarda yenerek şampiyon oldu.

Temsilcimiz 2-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan kopmayarak skoru 2-2 yaptı.

Müsabakanın son dakikalarında temsilcimiz İnegölspor net fırsatlardan yararlanamadı.

Müsabakanın 90 dakikası bu sonuçla sona ererek penaltılara gidildi.

Temsilcimiz İnegölspor penaltılarda 5-4 kazanarak Türkiye şampiyonu oldular.