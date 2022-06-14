Temsilcimiz İnegölspor U15 takımı Türkiye finallerinde, final maçında Esenler Erokspor'u penaltılarda yenerek şampiyon oldu.
Temsilcimiz 2-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan kopmayarak skoru 2-2 yaptı.
Müsabakanın son dakikalarında temsilcimiz İnegölspor net fırsatlardan yararlanamadı.
Müsabakanın 90 dakikası bu sonuçla sona ererek penaltılara gidildi.
Temsilcimiz İnegölspor penaltılarda 5-4 kazanarak Türkiye şampiyonu oldular.
İnegölspor Türkiye şampiyonu
Temsilcimiz İnegölspor U15 takımı Türkiye finallerinde, final maçında Esenler Erokspor'u penaltılarda yenerek şampiyon oldu.
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