İNEGÖL’ÜN ALTIN ÖĞRENCİLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

İnegöl Okulları Matematik Türkçe Yarışmasının (İNEMAT) Ödül Töreni 5. Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı. Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği tören büyük bir coşkuya sahne oldu.

İNEGÖL’ÜN EN İYİLERİ YARIŞTI

2013 yılında başlayıp 2019 yılına kadar kesintisiz devam eden ve pandemi gerekçesiyle 2 yıldır yapılamayan 8. Geleneksel İnegöl Okulları Matematik Türkçe Yarışmasının Ödül Töreni 5. Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi

İnegöl ortaokullarında 7. ve 8.sınıflarında da öğrenim gören yaklaşık 9.000 öğrenci arasından, her okulda alanında en iyi olan 3 öğrenci seçilerek yarışma düzenlenmişti. Öğrencilerin Matematik ve Türkçe alanında yarıştığı İNEMAT yarışması 500 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Alanlarında derece yapan öğrenciler, 5. Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende sahneye çıktılar. Ödül törenine Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aydın Narin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ve şube müdürleri, İlçe Gençlik ve Spor müdürü Yusuf Şevki Yücel, Halk Eğitim Merkezi müdürü Ömer Göktürk, Okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.

9. BİN ÖĞRENCİ ARASINDAN SEÇİLDİLER

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın başında ödül törenine sponsor olan Boztaş Premium tanıtım filmi gösterildi. Ödül töreni öncesinde, Yarışmanın hazırlık çalışmaları ve teknik içeriği hakkında bilgi veren İnegöl Milli Eğitim Şube Müdürü, aynı zamanda yarışmanın Yürütme ve Tertip komitesi başkanı olan Salih Aybaş, “İnegöl ortaokullarında 7. ve 8.sınıflarında da öğrenim gören yaklaşık 9.000 öğrenci arasından, her okulda alanında en iyi olan 3 öğrenci seçilerek yarışma düzenlenmişti. Öğrencilerin Matematik ve Türkçe alanında yarıştığı İMENAT yarışması 500 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Sorular alanlar itibariyle 2 bölümden oluşmuş 1. bölümler ilk 20 soru müfredat programındaki kazanımlar doğrultusunda hazırlanmıştır. 2. bölümler uluslararası alanda kabul gören PİSA TIMMS sınavlarından esinlenerek yeni nesil sorulardan derlenen sorularla aynı formattadır. Bu yıl bireysel değerlendirmenin yanında diğer yıllardan farklı olarak; grup değerlendirilmesi ve okul değerlendirilmesi de yapılmıştır” diye konuştu.

Matematik ve Türkçe alanında dereceye giren 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin hepsine madalya takdim edilirken, rehber öğretmenlerine de kupa takdim edildi. Dereceye giren okulların müdürlerine de plaket takdimi yapılan programda ortalama derecesi ile birinci olan öğrencilere Boztaş Premium tarafından bisiklet, ikincilere akıllı saat ve üçüncülere bluetooth kulaklık hediye edildi.

HERBİRİ BİRER ALTIN

Törenin sonunda hayırsever, Boztaş Premium Genel Müdürü Ahmet Faruk Bozbey’e plaket takdim ederek teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, Dereceye giren öğrencileri, öğretmen, idareci ve velilerini tebrik ederek başladığı konuşmasında: “Onlar geleceğin İbn-i Sina’ları, onlar geleceğin Ali Kuşçu’ları, Onlar geleceğin Fuat Sezgin’leri, Onlar geleceğin Aziz Sancar’ları, Onlar geleceğin Mehmet Akif’leri, Onlar Türkçe ve Matematik alanında şu anda İnegöl’ün en iyileri… Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk der ki: “Türk Dili, Türk Milletinin kalbidir; beynidir.” Onlar Türkçe ve Matematikteki başarıları ile Milli Eğitimin beyni oldular, kalbi oldular. Onlar bizim geleceğimiz… Her biri birer altın. Altın öğrencilerimizle gurur duyuyoruz.” dedi.

İŞTE İNEGÖL’ÜN EN İYİLERİ:

Grup dereceleri şu şekildedir;

7. SINIF MATEMATİK ALANINDA;

1. Kocatepe Ortaokulu

2. Gazipaşa Ortaokulu

3. İstaş Kentaş Ortaokulu

7. SINIF TÜRKÇE ALANINDA

1. Özel Devrim Kosova Koleji

2. Gazipaşa Ortaokulu

3. Kocatepe Ortaokulu

8. SINIF MATEMATİK ALANINDA

1. Gazipaşa Ortaokulu

2. Kocatepe Ortaokulu

3. Profesör Doktor Selçuk Yahşi Ortaokulu

8. SINIF TÜRKÇE ALANINDA

1. Gazi Paşa Ortaokulu

2. Özel Zerafet Ortaokulu

3. İnegöl Bahçeşehir Ortaokulu

İNEMAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ, OKULLAR BAZINDA ŞAMPİYON OKULLAR:

7. SINIFLAR

1. Kocatepe Ortaokulu

2. Gazipaşa Ortaokulu

3. Özel devrim Kosova Merkez Ortaokulu

8. SINIFLAR

1. Gazi Paşa Ortaokulu

2. Profesör Doktor Selçuk Yahşi Ortaokulu

3. Özel Devrim Kosova Ortaokulu