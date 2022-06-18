İNEGÖL’ÜN VERİMLİ TARIM ARAZİLERİ KURBAN EDİLDİ

İnegöl’deki kültür dernekleri İnegöl Manavlar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği programda bir araya geldi. Toplantıda şehirde kültürel anlamda birlik ve beraberlik oluşturmak adına yapılması gerekeler masaya yatırıldı.

TARIMA VURGU YAPTI

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği Başkanı Ramiz Yiğit İnegöl’de hava kirliliğine dikkat çekti. Tarım arazilerinin sanayileşmeye kurban edildiğini ifade eden Yiğit tarımı koruyamazsan tabiki hiç bir gıda ürünü topluma yetmez dedi.

İNEGÖLLÜLER ÖLECEK Mİ?

İnegöl’de ki hava kirliliğine dikkat çeken Ramiz Yiğit, “İnegöl’ün bitmez tükenmez bir kirli havası var ve kirlenmeye hızla devam ediyor. Geçen sene bazı OSB bölgelerinde doğalgaz sıkıntısı oldu. Eğer İnegöl’de bir doğalgaz sıkıntısı yaşanırsa İnegöl’de kesinlikle yaşanmaz. İnegöl hızla büyüyor bir şehir strateji planı hazırlanması lazım. Bu kesinlikle yapılmıyor. Bazı yetkililer diyor ki burası sanayi şehri, sanayi şehri diyen adama soruyorum sen nerede oturuyorsun ya da başka daha İstanbul’da oturuyorum diyor. Ya biz İnegöllüler ne yapacağız İnegöl’de ölecek miyiz?” dedi.

VERİMLİ TARIM ARAZİLERİ KURBAN EDİLDİ

İnegöl’de verimli tarım arazilerinin sanayileşme yüzünden korunmadığını belirten Yiğit “İnegöl’ün geleceğini kurtarmak adına İnegöl’de sanayileşmeyi ve konut yapılmasının bile sınırlandırılması noktasında bizim arzularımız var. Çocuklarımızın torunlarımızın İnegöl’de mutlu olmasını istiyorsak, İnegöl’ü korumak durumundayız. Ben sadece Yeniceköy’ün girişine bakıyorum şuanda 20 tane fabrika inşaatı var. Birinci sınıf tarım arazileri orası. Yani demiri toprağa soksanız yeşerir. Şuan Türkiye’nin en büyük sorunu nedir? Tarım. Şuan hiçbir ürün yetmiyor tarımı koruyamazsan tabi ki hiçbir şey yetmez. İnegöl’de ki bütün dernekler bu tarım arazilerini korumak zorunda.” Dedi.