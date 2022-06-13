İNEGÖL’ÜN YÜZDE 74'Ü GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Saadet Partisi İlçe Başkanı Hasan Eroğlu, “İnegöl’de doğal afetlerle mücadele ve kriz yönetimi doğrultusunda gerçekçi adımlar atılmıyor” dedi.

Yaptırdıkları saha araştırmasının verilerini paylaşan Eroğlu,” İnegöl’de ikamet eden vatandaşların yüzde 74’ü depreme karşı yeterli önlemlerin alınmadığını düşünüyor. Vatandaşlarımızın yüzde 69’u ise olası bir afet durumunda toplanma alanlarını bile bilmiyor. Veriler bize, depremle ilgili vatandaşın algısını ve afete karşı alınan önlemlerin boyutunu gösteriyor” dedi.

2020 yılında Saadet Partisi tarafından hazırlanıp ilçe protokolü ve kamuoyuyla paylaşılan afetlerle mücadele kriz yönetimi dosyasını hatırlatan Eroğlu, İnegöl’ün ülke genelindeki meydana gelen afetlerden ders çıkarmadığını bir kez daha vurguladı.

Hasan Eroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

AFET GERÇEĞİNİ BİR KEZ DAHA GÜNDEME GETİRMEK İSTİYORUM

“Geçtiğimiz hafta Balıkesir’de meydana gelen ve Bursa’da da hissedilen 4.3’lük depremin ardından Van’da da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ben bu vesileyle İnegöl’ün deprem ve afet gerçeğini bir kez daha kamuoyunun gündeme getirmek ve süreçle alakalı insanlarımızın faydası doğrultusunda pozitif baskı yapmak istiyorum.”

YÜZDE 74 GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR

“Öncelikle siz değerli İnegöllü hemşerilerime, yaptırdığımız profesyonel saha araştırmasıyla elde ettiğimiz verilerden bazılarını paylaşmak istiyorum. İnegöl’de yaşayan vatandaşların yüzde 74’ü, olası bir depreme karşı gerekli önlemlerin alınmadığını düşünüyor. Bu rakam bizlere vatandaşın depremle ilgili algısını ve afete karşı alınan önlemlerin boyutunu gözler önüne seriyor.”

VATANDAŞ TOPLANMA ALANLARINI BİLE BİLMİYOR

“İnegöl’de ikamet eden vatandaşlarımızın yüzde 69’u ise olası bir deprem durumunda toplanma alanlarının nerede olduğunu bilmiyor. Afet esnasında toplanma alanlarının varlığından bile haberi olmayan vatandaşlarımız var. Tabi bu vatandaşlarımızın değil yöneticilerimizin suçu. Bu veri de bize afetle ilgili yapılan farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının ne kadar yetersiz olduğunu gösteriyor.”

ÖZELLİKLE ESKİ BİNALARIN DAYANIKLILIK TESTİNDEN GEÇMESİ GEREKİYOR

“Saha araştırmamızda dikkat çeken bir başka veri ise vatandaşlarımızın yüzde 42’sinin, ‘Oturduğunuz binanın depreme dayanıklı olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna vermiş olduğu ‘hayır’ cevabı oldu. Burada hayır cevabı veren vatandaşlarımızın özellikle daha eski binalarda oturan kişiler olduğunu tespit ettik. İnegöl’de daha önceden yapılan açıklamalarda binlerce binanın deprem dayanıklılık testinden geçemeyeceği gündeme gelmişti. Bu konuyla alakalı da güçlendirme ve kentsel dönüşüm gibi faaliyetlerin hızlandırılması ve denetlenmesi gerekiyor.”

ELLE TUTULUR BİR ADIM ATILMADI

“Bizler Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak 2020 yılında, bildiğiniz üzere vatandaşlarımız ve şehrimizin menfaatleri doğrultusunda afetlerle mücadele kriz yönetimi dosyası hazırladık. Bu dosyamızı da ilçe kaymakamına, belediye başkanına ve afetlerle ilgili paydaş STK’lara sunduk. Daha sonra ise hazırlanan bu kriz yönetim dosyasını basın açıklaması ile kamuoyuyla paylaştık ve konu ile alakalı adım atılması için yerel yönetime çağrı yaptık. Hazırladığımız dosyamızda çalışmaları iki ana başlık altında topladık. “Kriz yönetiminde birinci maddemiz Bina ve Lojistik ihtiyacı, ikinci maddemiz ise insan organizasyonu oldu. Aradan geçen süre zarfında afetlerle mücadele kapsamında elle tutulur bir adım atıldığını göremedik. Yine 2022 yılının ilk ilçe divan toplantısını gerçekleştirdiğimizde konuyu yeniden gündeme getirerek özellikle 2020 yılında ülke genelinde meydana gelen afetlerden İnegöl’ün ders çıkarmadığını belirttik. ”

DUYARLI VE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

“Ülkemizde yaşanan depremler, yangınlar ve sel felaketleri bizlere kriz yönetimi konusunda artık daha duyarlı ve hazırlıklı olmamız gerektiğini gösteriyor. Maalesef ilçemizde biz bu doğrultuda gerçekçi adımlar atılmadığını görüyoruz ve hatırlatmak istiyoruz ki; afetlerden daha çok tedbirsizlikler öldürür. Bizler afetlerle alakalı pozitif anlamda yerel yönetimimize baskı yapmaya ve konuyu her fırsatta dile getirmeye devam edeceğiz. Ayrıca afetlerle mücadele ve kriz yönetimiyle alakalı her türlü katkıyı sağlamaya da teşkilat olarak hazırız.”

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2022, 13:26