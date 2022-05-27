İnşaatta feci olay

Kolonla beraber düşerek yaralandı

Süleymaniye mahallesinde meydana gelen olayda kolonla beraber yere düşen işçi yaralandı.

Olay Süleymaniye Mahallesi 6 Eylül Caddesi'nde yapımı devam eden fabrika inşaatında meydana geldi. İşçi Mustafa Karadavut(51), vinç yardımıyla hazır beton kolonlarının montajını yaptığı sırada, yerinden çıkan kolon ile birlikte yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Yaralanan işçinin yardımına işçiler yetişti. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.