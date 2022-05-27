Kolonla beraber düşerek yaralandı
Süleymaniye mahallesinde meydana gelen olayda kolonla beraber yere düşen işçi yaralandı.
Olay Süleymaniye Mahallesi 6 Eylül Caddesi'nde yapımı devam eden fabrika inşaatında meydana geldi. İşçi Mustafa Karadavut(51), vinç yardımıyla hazır beton kolonlarının montajını yaptığı sırada, yerinden çıkan kolon ile birlikte yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Yaralanan işçinin yardımına işçiler yetişti. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İnşaatta feci olay
Kolonla beraber düşerek yaralandı
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