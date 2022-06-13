İnşaattan düşen işçi yaralandı

Orhaniye mahallesinde inşaat çalışması devam eden binanın ikinci katından düşen işçi yaralandı.

Olay Orhaniye mahallesi Ahsen sokakta bulunan inşaatta meydana geldi. İnşaatın ikinci katında çalışan Rüstem Y.(43), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Yaralanan işçinin imdadına iş arkadaşları yetişti. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2022, 12:00