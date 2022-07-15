İnstagram çöktü

Instagram durduruldu ve donma hatası ile sosyal medyanın gündemine geldi. Geçtiğimiz gün yaşanan erişim sorununun ardından uygulamada bu kez kullanıcı atma sorunu meydana geldi. Henüz Instagram üzerinden resmi bir açıklama gelmezken, Türkiye ve yurt dışında sorunla ilgili kullanıcılar Twitter'dan binlerce paylaşım yaptı. Yurt dışında da benzer problemler yaşandığı tahmin ediliyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram durduruldu sorunu ile kullanıcılarına problem yaşattı. Anlık milyonlarca kişiyi serverlarında barındıran Sosyal Medya devi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

INSTAGRAM SORUNU TWİTTER GÜNDEMİNDE

Uygulamada sorun yaşayanlar yaşadıkları problemi Twitter üzerinden dile getirdi. İşte, o paylaşımlardan bazıları;

-instagram beni kendi kendine uygulamadan atıyo sinirliyim anlık