İSKO VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLADI

Sanko Holding İSKO Şubesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Voleybol Turnuvası başladı.

İSKO aidiyet duygusunu geliştirmek adına toplam 48 takımın yarıştığı voleybol turnuvasının startını verdi. Bu sene 10’uncusu düzenlenen turnuva hakkında bilgi veren İSKO Personel Müdürü Sedat Binici, “İSKO Geleneksel Voleybol turnuvası İnegöl Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi Spor salonunda 22 Haziran 2022 Çarşamba günü başladı. Pandemi döneminde çalışanların sağlığını korumak adına voleybol turnuvasına ara vermiştik. 32 erkek, 16 bayan takımın katıldığı turnuvamız sanayi işletmelerinin yapmış oldukları spor organizasyonun en büyüğünü olarak kayıtlara geçti. Turnuvamızın hakemliğini Serkan Seçkin yapmaktadır. Turnuvamızda şampiyon olan takımlara yönetim tarafından ödüller verilecek. Bu turnuvadaki amacımız çalışanlar arasında iletişim ve motivasyon artmakta, takım olma ruhu gelişmekte, İSKO'lu aidiyet duygusu geliştirmektir” dedi.