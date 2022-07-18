KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR; 1 YARALI

Orhaniye Mahallesi Hakkı Bey Sokak üzerinde motosiklet ile cipin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Hakkı Bey Sokak üzerinde Mer-Pa istikametinden Mesudiye Köprüsü istikametine seyir halinde olan İbrahim K.(32) yönetimindeki 26 ADH 861 plakalı cip Ankara yolunu çıkış yapmak için dönüş yaptığı sırada karşı istikametten gelen Yalçın G.(33) yönetimindeki 16 AVT 652 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu yere düşerek yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022, 17:46