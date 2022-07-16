Kafa kafaya çarpıştılar; 3 Yaralı

Yeniceköy mahallesinde iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yeniceköy mahallesi Balkan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Furkan Y. (25) yönetimindeki 16 AEV 136 plakalı motosiklet ile Burhan B. (26) yönetimindeki plakasız motosiklet cadde üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüleri ile Furkan Y. 'nin kullandığı motosiklette yolcu konumunda oturan Ferhat Y. (25) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Motosiklet sürücüsü Furkan Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.