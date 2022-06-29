Kafkas festivali canlı yayınlanacak 

Kafkas festivali canlı yayınlanacak 

Kafkas Folklor ve Kültür Derneğinin geleneksel uluslararası halk dansları festivali başlıyor. Festivale katılamayan ilçe halkının da sosyal medyadan izleyebilmesi için Yıldırım Gazetesi ve İnegöl'ün Nabzı işbirliği ile canlı yayın yapılacak. Dernek yöneticileriyle yapılan görüşmede canlı yayın sözleşmesi imzalandı. 
PROGRAM AKIŞI 
1 Temmuz Cuma günü; Saat:20.30‘da kültürpark anfi tiyatroda, açılış konuşmaları ardından, folklorik şölenler devam edecek, 
2 Temmuz Cumartesi günü;  Saat:19.00‘da, uluslar arası ekipler ve tüm hemşehrilerle beraber dernek bahçemizde, ara dinlenme gecesi adı altında,sivil dayanışma  ve halk gecesi sizlerle birlikte olacak.  
3 Temmuz Pazar günü; Saat:16.00‘da ise, 6 uluslar arası ekip , 2 yurtiçi ekip  ve Kafkasspor altyapı futbolcuları ile, görkemli bir kortej yürüyüşü olacak. 
3 Temmuz Pazar günü gecesi; Saat:20.30‘da kültürpark anfi tiyatroda, muhteşem bir folklör ziyafeti  ile dolu final gecesi sizleri bekliyor. 

nevzat

nevzat

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